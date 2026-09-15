Estarían robándose una moto y la Policía les disparó: detalles del hecho que causó trancón en La Regional

Resumen: El monumental trancón registrado en la mañana del martes 15 de septiembre en la Avenida Regional se originó por un enfrentamiento armado ocurrido hacia las 4:00 a. m. entre la Policía y presuntos delincuentes que intentaban hurtar una motocicleta. Durante el procedimiento, las autoridades redujeron a uno de los implicados, un menor de edad que resultó gravemente herido y fue trasladado a un centro asistencial del sur del Valle de Aburrá, donde permanece en estado crítico mientras los médicos intentan salvarle la vida y la Fuerza Pública avanza en las investigaciones del caso.