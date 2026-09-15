Estarían robándose una moto y la Policía les disparó: detalles del hecho que causó trancón en La Regional

Resumen: El monumental trancón registrado en la mañana del martes 15 de septiembre en la Avenida Regional se originó por un enfrentamiento armado ocurrido hacia las 4:00 a. m. entre la Policía y presuntos delincuentes que intentaban hurtar una motocicleta. Durante el procedimiento, las autoridades redujeron a uno de los implicados, un menor de edad que resultó gravemente herido y fue trasladado a un centro asistencial del sur del Valle de Aburrá, donde permanece en estado crítico mientras los médicos intentan salvarle la vida y la Fuerza Pública avanza en las investigaciones del caso.
Luego del monumental trancón que se presentó en la mañana de este martes, 15 de septiembre, en La Regional, Minuto30 conoció que todo se provocó por un tiroteo entre las autoridades y unos presuntos ladrones.
En las primeras horas del día este medio publicó que una persona había resultado herida producto del tiroteo. Se conoció en ese momento que la persona era uno de los presuntos delincuentes y que fue trasladado a un centro médico del sur del Valle de Aburrá.
Ahora, Minuto30 conoció más detalles. Al parecer, los hechos ocurrieron sobre las 4 de la mañana y el hoy hombre herido sería un menor de edad. Todo parece indicar que el estado de salud del menor de edad al que la Policía redujo sería grave y los médicos estarían intentando salvarle la vida.
Le puede interesar: ¡Urgente! Tremendo taco en La Regional, por Viva Envigado, fue porque policías le dispararon a presunto pillo
Por su parte, se conoció que, en efecto, esta persona estaría al parecer cometiendo un hurto, pues presuntamente estarían intentando robarse una motocicleta.
Este caso aún está en estudio por parte de las autoridades.
- Compartir:
- Compartir en Facebook
- Compartir en X (Twitter)
- Compartir en WhatsApp
- Comentarios