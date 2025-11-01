Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: En la tarde del 31 de octubre, Bryan Stiven P. V. fue herido de bala por policías del Gaula mientras, junto a un cómplice que huyó, cometía un hurto a una persona en un vehículo cerca de la estación Industriales del Metroplús, entre Belén y Guayabal. El joven fue trasladado a un centro médico y quedó bajo custodia.

A Bryan casi lo mata un policía que lo pilló mal parqueado robando por Belén: lo dejaron hospitalizado

En la tarde del pasado viernes, 31 de octubre, la Policía hirió a un jovencito llamado Bryan que se encontraba en una moto junto a otra persona cometiendo un hurto en inmediaciones de Belén, comuna 16 de la ciudad.

Según pudo conocer Minuto30, los hechos se presentaron sobre la calle 30 con carrera 53, cerca a la estación Industriales del Metroplús, y en inmediaciones entre Belén y Guayabal.

En ese lugar se encontraba Bryan Stiven P. V. junto a otra persona, robándole las pertenencias a una persona que se movilizaba en un vehículo.

Tan mala suerte tuvo Bryan que en el lugar habían policías adscritos al Gaula y de inmediato reaccionaron disparando contra los dos fleteros, dejando herido al hombre mientras que el otro dejó a su amigo tirado y huyó.

El joven fue trasladado a un centro médico cercano y quedó bajo custodia de las autoridades.

