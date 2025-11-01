Resumen: Un estudiante de la Universidad de los Andes murió tras ser agredido en una fiesta de Halloween en Bogotá. Tres personas fueron capturadas mientras avanza la investigación.

¡Tragedia en Halloween! Estudiante de Los Andes murió tras brutal agresión en fiesta de disfraces

La noche de Halloween en Bogotá terminó en tragedia con la muerte de un joven estudiante universitario, identificado como Jaime Esteban, de 20 años, quien fue presuntamente atacado por tres personas tras asistir a una fiesta de disfraces.

Según el reporte de las autoridades, los hechos se registraron en la localidad de Barrios Unidos. La víctima, estudiante de la Universidad de los Andes, llegó al servicio de urgencias a un hospital en la madrugada del 31 de octubre.

Presentaba un trauma craneoencefálico severo, según el parte médico. El joven fue ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para recibir soporte especializado.

Pese a las intervenciones médicas, el joven sufrió un paro cardiorrespiratorio en el transcurso del día y falleció en la noche del viernes.

Tras el ataque, las autoridades capturaron a tres presuntos implicados: dos mujeres y un hombre, quienes, de acuerdo con las versiones preliminares, habrían agredido al estudiante en medio de un hecho de intolerancia al salir de una fiesta de disfraces.

Los detenidos no presentan antecedentes penales y fueron puestos a disposición por el delito de lesiones personales, mientras las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer plenamente los hechos y determinar si habrá nuevos cargos por homicidio.

Este lamentable episodio reabre el debate sobre la seguridad y el consumo de alcohol en eventos masivos durante fechas como Halloween.

