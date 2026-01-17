Resumen: La Alcaldía de El Peñol denunció que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) adeuda 144 cuotas de impuesto predial, que suman más de 235 millones de pesos, correspondientes a la finca La Manuela, propiedad que perteneció a Pablo Escobar y que fue recientemente subastada. La mandataria Sandra Duque también cuestionó la ubicación oficial del predio y el alto valor de la venta, mientras solicita claridad y transparencia en el proceso.

¡Polémica por La Manuela! Alcaldía de El Peñol denuncia que la SAE adeuda 144 cuotas de predial

La reciente subasta de la finca La Manuela, uno de los bienes más emblemáticos incautados al narcotráfico en Colombia, generó cuestionamientos por parte de la Alcaldía de El Peñol. La administración local denunció que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) adeudaría 144 cuotas de impuesto predial, que suman un total de 235.771.784 pesos, correspondientes a varios años de administración del predio.

“En estos momentos la Sociedad de Activos Especiales le está adeudando al municipio de El Peñol 144 cuotas de impuesto predial. Queremos saber con quién o a quién hay que pasarle esta cuenta de cobro para que se puedan ejercer los actos administrativos correspondientes”, afirmó la alcaldesa Sandra Duque.

Otro aspecto que generó preocupación fue la ubicación oficial de la finca. Según la mandataria, la SAE la ha referenciado en Guatapé, cuando en realidad se encuentra en la vereda El Uvital, dentro de la jurisdicción de El Peñol.

“Esa finca está ubicada en jurisdicción del municipio de El Peñol, y era importante hacer esa precisión”, agregó.

La alcaldesa también cuestionó el valor de la subasta, que se realizó por 7.700 millones de pesos, muy superior al avalúo catastral del predio, estimado en 2.887 millones. “Nos asombra el valor de esta transacción, a sabiendas de que catastralmente la finca La Manuela tiene un avalúo mucho menor”, señaló.

Desde la administración municipal recordaron que, durante varias administraciones, se había solicitado la entrega del inmueble a las autoridades nacionales para desarrollar proyectos turísticos de beneficio comunitario, dada su ubicación estratégica y su potencial en el Oriente antioqueño.

Hasta el momento, la SAE no ha emitido pronunciamiento público sobre la presunta deuda del impuesto predial ni sobre las observaciones hechas por la Alcaldía de El Peñol. La administración local insistió en la necesidad de que se brinden explicaciones que garanticen transparencia en el manejo de un predio que durante décadas estuvo vinculado a actividades ilegales.