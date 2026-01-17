Resumen: Un presunto implicado en el homicidio registrado durante la Noche de Velitas en La Ceja fue capturado por orden judicial, tras una investigación adelantada por la Policía y la Fiscalía. El hecho ocurrió en medio de una riña originada por un reclamo relacionado con el uso de pólvora cerca de menores, que terminó con la muerte de un hombre por arma blanca. El caso continúa en etapa judicial mientras las autoridades insisten en la importancia de rechazar la violencia y fortalecer la convivencia ciudadana.

Lo mataron por pedir que no quemaran pólvora: capturan al presunto responsable del homicidio en La Ceja

Una persona fue capturada por orden judicial en el municipio de La Ceja, Antioquia, como parte del proceso investigativo por un homicidio ocurrido la noche del 8 de diciembre de 2025, en medio de la celebración de Velitas. El hecho se registró en el barrio El Edén y generó conmoción entre los habitantes del sector.

De acuerdo con la información recopilada en la investigación, el crimen se produjo tras una situación de intolerancia que derivó en una riña. En medio del altercado, la víctima, identificada como Jhony Alejandro Quirama, fue atacada con un arma blanca, lo que le causó la muerte. Las indagaciones señalan que el conflicto se habría originado luego de que el hombre solicitara a un grupo de jóvenes no encender pólvora en una zona donde se encontraban niños y residentes del barrio.

La detención se realizó tras labores de seguimiento judicial adelantadas por unidades de la Policía Nacional, la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) y la Fiscalía General de la Nación, entidades que continúan recolectando elementos probatorios para esclarecer completamente lo ocurrido y establecer posibles responsabilidades adicionales.

Esto le podria interesar: ¡El colmo! Mientras Bogotá despedía a Yeison Jiménez, delincuentes robaron equipo técnico de su bus de producción

El caso entra ahora en una nueva fase procesal bajo la conducción de la Fiscalía, que deberá definir la situación jurídica del capturado mientras avanzan las actuaciones judiciales correspondientes.

Desde la Administración Municipal se indicó que este resultado se enmarca en los procesos de seguimiento a hechos violentos registrados en el territorio. La alcaldesa de La Ceja, María Ilbed Santa, señaló que el municipio mantiene acciones orientadas a la seguridad y la convivencia, e informó que durante 2025 se evidenciaron disminuciones en varios indicadores delictivos, entre ellos lesiones personales, hurto a viviendas, hurto general y robo de vehículos. Asimismo, precisó que no se registraron casos de delitos como secuestro, terrorismo o acciones subversivas en ese periodo.

Las autoridades locales reiteraron el llamado a la ciudadanía a evitar la violencia como forma de resolver conflictos y a promover el diálogo y la convivencia, especialmente durante celebraciones y fechas festivas, mientras continúan las investigaciones para esclarecer por completo los hechos ocurridos aquella noche en La Ceja.