¡Tremenda polémica! Laura Gallego renuncia a Señorita Antioquia: “Mi voz no se negocia”

Resumen: Laura Gallego, exseñorita Antioquia y abogada, renunció a su título luego de que varios videos en los que hacía comentarios sobre políticos generaran polémica. La joven explicó que sus expresiones fueron analogías y no buscaban promover la violencia. Con su decisión, reafirmó su compromiso de expresar libremente sus opiniones y defender la participación activa de las mujeres en la política y la sociedad.

La reciente polémica en torno a Laura Gallego, quien hasta hace poco ostentaba el título de Señorita Antioquia, culminó con su renuncia al certamen. La joven, abogada y activista ciudadana, tomó esta decisión luego de que varios videos en los que aparecía haciendo comentarios sobre figuras políticas desataran una ola de críticas en redes sociales y medios de comunicación.

En los videos cuestionados, Gallego realizó preguntas sobre hipotéticas agresiones a políticos como el presidente Gustavo Petro y el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, lo que generó un fuerte rechazo público.

La exreina aclaró que sus expresiones, que incluían la palabra “bala”, fueron utilizadas como analogía y nunca tuvieron la intención de promover la violencia. “No estoy de acuerdo con la violencia y tampoco creo que Colombia necesite más de la que ya hemos atravesado”, aseguró en entrevistas posteriores.

En su carta de renuncia, Gallego defendió su derecho a expresarse libremente sobre política y criticó la presión que ejerce el sistema de concursos de belleza para limitar la opinión de las participantes. “Me niego a que una corona se convierta en mordaza. No renuncio a mis sueños. Renuncio a lo que pretende silenciar mi voz”, expresó la joven.

Además, destacó que su objetivo al participar en el Concurso Nacional de Belleza no era únicamente representar la belleza, sino también visibilizar que las mujeres pueden opinar, decidir y participar activamente en la política y la sociedad. Según Gallego, restringir la voz de las mujeres retrocede décadas en la lucha por la equidad y la participación ciudadana.

La renuncia de Gallego también generó pronunciamientos de figuras públicas, como el exalcalde Daniel Quintero, quien criticó los videos.

Renunció Laura Gallego. Hubiera preferido una reflexión sobre lo que pasó y que siguiera adelante. No lo hizo. ¿Qué pedir al candidato Santiago Botero que dijo que me dispararía a mí? ¿Qué tal una reflexión de su parte? — Daniel Quintero (@QuinteroCalle) October 28, 2025

Por su parte, la organización del certamen recordó que las participantes no están autorizadas a pronunciarse sobre política y que la institución se mantiene neutral.

Pese a la controversia, Laura Gallego afirmó que continuará defendiendo sus convicciones y trabajando por la participación activa de las mujeres en la vida pública del país, priorizando siempre el conocimiento y la opinión sobre la apariencia física. “Soy una reina, pero no me quedo callada. Mi voz no se negocia por fama ni aplausos”, concluyó.