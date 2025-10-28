¡Bendición inesperada! Dulce María, de RBD, anuncia su segundo embarazo

Resumen: La cantante y actriz mexicana Dulce María, recordada por su papel en Rebelde y su paso por RBD, confirmó su segundo embarazo a través de la revista Marie Claire. A punto de cumplir 40 años, la artista reveló que la noticia la tomó por sorpresa y que, aunque continúa trabajando en nuevos proyectos musicales, su prioridad ahora es su familia y el bienestar de su bebé.

El mundo del entretenimiento recibió una noticia que despertó nostalgia y alegría entre los fanáticos de la recordada serie Rebelde: Dulce María, actriz y cantante mexicana, confirmó que será madre por segunda vez.

La artista, reconocida por haber dado vida a Roberta Pardo y por su trayectoria como integrante del grupo RBD, reveló la noticia a través de una entrevista exclusiva con la revista Marie Claire, donde además protagoniza la portada de noviembre. En la sesión, la mexicana posó mostrando su embarazo con serenidad y orgullo.

“Estoy a punto de cumplir 40 años y 35 de carrera, con un regalo inesperado: este embarazo que me tomó por sorpresa”, confesó la intérprete. La noticia, según relató, llegó en un momento en el que pensaba que ya no tendría más hijos, por lo que lo vive como una bendición que le cambió la perspectiva.

Dulce María contó que los primeros síntomas la confundieron con el cansancio propio de su ritmo de trabajo. Durante un viaje comenzó a sentirse débil y con temblores, hasta que decidió realizarse una prueba de embarazo, que resultó positiva. “Este bebé viene a completar mi familia”, expresó emocionada.

Esto le podría interesar: Juanda Caribe denuncia amenazas y exige justicia por difamación en redes: “Problemas van a tener”

La actriz comparte su vida con el productor y músico Paco Álvarez, con quien contrajo matrimonio en 2019. Ambos ya son padres de María Paula, su primera hija, nacida en diciembre de 2020. En redes sociales, Paco celebró la noticia con un mensaje cargado de emoción: “Les compartimos la noticia más hermosa del mundo”.

Aunque no reveló cuántos meses de gestación tiene, las imágenes difundidas por la publicación dejan ver un embarazo avanzado. En las fotografías, Dulce María luce radiante, con una sonrisa que refleja plenitud y calma.

La mexicana también habló sobre su carrera artística y adelantó que seguirá trabajando en nuevos proyectos musicales, aunque reconoció que ha tenido que hacer una pausa para priorizar su bienestar y el de su bebé. “Es un proceso lento y acelerado a la vez. Los primeros meses son intensos, hay muchas cosas que deben pasar para que todo salga bien”, explicó.

El anuncio generó una ola de mensajes de cariño por parte de seguidores y colegas del mundo del espectáculo, quienes destacaron la fuerza y autenticidad de la artista. En cuestión de minutos, la publicación en su cuenta de Instagram alcanzo miles de reacciones, consolidando a Dulce María como una de las figuras más queridas de su generación.

A las puertas de cumplir 40 años, la cantante atraviesa un momento de equilibrio entre su vida personal y profesional. “La vida me llevó exactamente a donde necesitaba estar”, afirmó con gratitud, al referirse a esta etapa como una oportunidad para disfrutar con calma de su familia y de los nuevos proyectos que vienen.