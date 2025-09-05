Resumen: Un video de un campesino se hizo viral en redes sociales, en respuesta a la polémica por gasolina de Petro. La declaración del mandatario ha generado críticas de taxistas y otros ciudadanos.

‘¿Será que soy multimillonario o qué?’ Campesinos y taxistas responden a Petro y su polémica por gasolina

La más reciente alocución del presidente Gustavo Petro, en la que defendió su reforma tributaria, ha desatado una fuerte polémica por gasolina en el país.

El detonante fue una de sus afirmaciones: «El pobre casi no usa gasolina». Esta declaración ha generado una oleada de críticas, especialmente de ciudadanos que, desde sus oficios, dependen directamente del combustible.

Un video que se hizo viral en redes sociales muestra la reacción de un campesino que, con ironía, le responde al mandatario.

“La motosierra que manejo trabaja con gasolina. La estacionaria trabaja con gasolina. Cuando voy para el pueblo, voy en mi motico, trabaja con gasolina. ¿Será que soy multimillonario o qué? Yo no sabía”, afirma el hombre, con un tono sarcástico.

Esta crítica se suma a la de un taxista que también se pronunció en las redes sociales. “Soy taxista y no sabía que era rico… Todos los días tanqueo, ¿cómo hago para volverme pobre?”, escribió el conductor, poniendo de manifiesto que el aumento en el precio del combustible afecta directamente su sustento diario.

Lea también: Camilo Hurtado de Antioquia, único juez del continente en el Mundial de Patinaje

Por su parte, el presidente Petro ha defendido su postura argumentando que el déficit fiscal actual, de $86 billones de pesos, se debe en gran medida a los $70 billones que, según él, el gobierno anterior de Iván Duque destinó a subsidios de gasolina.

Petro calificó este subsidio como «el mayor error de política fiscal», señalando que «no se puede subsidiar lo que está matando la vida en el planeta».

La polémica por gasolina continúa, mientras la reforma tributaria, que busca recaudar $26,3 billones, sigue su curso en el Congreso.

Más noticias de Colombia