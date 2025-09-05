Camilo Hurtado de Antioquia, único juez del continente en el Mundial de Patinaje

Entre el 13 y el 21 de septiembre, el patinaje mundial se dará cita en Beidaihe, China, para el Campeonato Mundial de patinaje de carreras.

En esta competencia, la Selección Colombia no solo buscará defender su título con 32 deportistas, sino que también contará con una destacada representación en el juzgamiento.

Camilo Hurtado, juez antioqueño, será el único juez de esta disciplina deportiva en representación del continente americano en el evento.

Este reconocimiento a Camilo, habitante del municipio de Envigado, se debe a sus 25 años de experiencia.

Camilo cuenta con un profundo conocimiento del reglamento, su habilidad para manejar al público y su dominio de varios idiomas.

Todas esas cualidades son esenciales para una labor de este calibre.

Camilo Hurtado, quien hace parte del Colegio de jueces “Augusto Jiménez”, ascendió al juzgamiento internacional en el 2014.

Aunque él no fue patinador, se enorgullece de continuar el legado de su padre, quien también fue juez y su principal inspiración para dedicarse a este deporte.

La trayectoria de Camilo es impresionante. Ha participado como garante en eventos de gran importancia como la Copa Europea de Patinaje en Portugal y diversas competiciones del ciclo olímpico en América.

Con su participación en China, sumará su cuarto Campeonato Mundial, después de haber estado en los de Argentina 2014, Ibagué 2022 e Italia 2023.

