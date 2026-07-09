Resumen: Andrea Valdiri quedó en medio de una fuerte polémica tras un altercado ocurrido durante una protesta en Riohacha, cuando regresaba de una misión humanitaria en Venezuela. Mientras un comerciante la señala de haberlo atropellado, la influenciadora aseguró que fue víctima de agresiones y daños a su vehículo. El caso sigue generando opiniones divididas y, por ahora, no hay un pronunciamiento oficial de las autoridades sobre lo ocurrido.

¡Polémica en redes! Señalan a Andrea Valdiri de atropellar a un comerciante durante una protesta

La creadora de contenido Andrea Valdiri volvió a convertirse en tendencia, esta vez por un hecho ocurrido en Riohacha, La Guajira, cuando regresaba hacia Barranquilla luego de participar en una jornada de ayuda humanitaria en Venezuela, país afectado recientemente por un fuerte terremoto.

Lo que debía ser el final de un largo recorrido terminó en un episodio de tensión que involucró una protesta ciudadana, daños a su vehículo y una acusación que rápidamente comenzó a circular en redes sociales. Mientras la influencer sostiene que fue víctima de agresiones en medio del bloqueo, un comerciante asegura que fue alcanzado por la camioneta en la que ella se movilizaba.

El bloqueo que cambió su viaje de regreso

El incidente ocurrió en la glorieta Francisco El Hombre, donde comerciantes informales mantenían un bloqueo como parte de una protesta.

Según explicó Valdiri a través de sus historias de Instagram, al llegar al lugar permaneció detenida hasta que, presuntamente, uno de los manifestantes le indicó que podía avanzar.

Sin embargo, asegura que cuando comenzó a movilizarse la situación cambió por completo. De acuerdo con su versión, varias personas rodearon el vehículo, empezaron a golpear la camioneta y a lanzar insultos mientras impedían que continuara el recorrido.

La empresaria afirmó que, además de los daños ocasionados al automotor, también recibió agresiones verbales y cuestionamientos relacionados con temas políticos.

De acuerdo con su relato, algunos manifestantes la señalaban de ser «abelardista», mientras otros se identificaban como «petristas y cepedistas», situación que, según manifestó, la sorprendió porque no tiene ningún cargo público.

Durante su pronunciamiento también recordó que la ayuda que llevó a Venezuela fue financiada con recursos propios y expresó su inconformidad por ser responsabilizada de una situación ajena a ella.

El video que abrió una nueva polémica

Horas después del altercado comenzó a difundirse en redes sociales una grabación que dio otra dimensión al caso. En las imágenes aparece un comerciante de avanzada edad asegurando que la camioneta de la influencer alcanzó uno de sus pies cuando intentaba atravesar el bloqueo.

Hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial de las autoridades que establezca responsabilidades sobre lo ocurrido ni un reporte que confirme las circunstancias exactas del presunto accidente.

A raíz de la difusión del video, numerosos usuarios cuestionaron que la creadora de contenido no se hubiera referido directamente al estado de salud del comerciante.

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Otro de los aspectos que generó debate fue una historia publicada por la propia Valdiri antes de que la grabación se hiciera viral, en la que se le escucha decir:

“Quítenme la gente de atrás porque después dicen que yo pisé a alguien”.

Mientras algunos internautas consideran que esa frase demostraría que era consciente del riesgo existente en ese momento, otros interpretan que se trató de un intento por evitar cualquier incidente mientras buscaba salir del lugar.

Andrea Valdiri habló de lo ocurrido

Después de abandonar la zona, la influenciadora utilizó nuevamente sus redes sociales para explicar cómo vivió esos momentos y expresar su preocupación por el ambiente que encontró durante la protesta.

“Este país está vuelto m… El mismo pueblo está incitando a la violencia. La gente me grita y yo no soy alcalde ni gobernadora, yo soy una más del pueblo. Un tipo dijo que yo lo pisé, me rayaron la camioneta. Es increíble. Llegó una manada de gente, me gritaban vulgaridades y me da tristeza porque yo vengo de las ayudas y qué culpa tengo yo que la Gobernación no los reubicara. Qué tristeza ver a Colombia así, y yo vivo aquí y mi familia vive aquí”.

En otra intervención también manifestó sentirse profundamente afectada por lo sucedido y aseguró que la experiencia le dejó un fuerte desgaste emocional, especialmente porque acababa de regresar de una misión humanitaria.

El caso sigue generando opiniones divididas

Lo ocurrido ha provocado una amplia discusión en redes sociales. Mientras algunos usuarios respaldan la versión entregada por Andrea Valdiri y consideran que fue víctima de una situación violenta en medio de la protesta, otros sostienen que es necesario esclarecer la denuncia realizada por el comerciante que afirma haber resultado lesionado.

Por ahora, no se conoce un pronunciamiento oficial de las autoridades locales sobre posibles investigaciones o responsabilidades derivadas de este hecho, por lo que el caso continúa rodeado de versiones encontradas y sigue siendo motivo de debate entre los seguidores de la influenciadora y la opinión pública.