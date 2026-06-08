Resumen: Las autoridades avanzan en la investigación sobre Diego Manuel Guzmán, alias “El Cuervo”, capturado por su presunta participación en disturbios registrados en la Universidad de Antioquia, donde se presentaron hechos violentos. Tras ser dejado en libertad por decisión de la Fiscalía, su paradero es desconocido, situación que ha generado cuestionamientos y ha llevado a que se adelanten acciones para ubicarlo, mientras continúa la recolección de pruebas dentro del proceso judicial.

¡Polémica en Medellín! Liberan a alias ‘El Cuervo’ tras disturbios en la UdeA y ahora se desconoce su paradero

La situación jurídica de Diego Guzmán, conocido como alias ‘El Cuervo’, ha generado controversia tras conocerse que recuperó la libertad luego de su captura por hechos violentos registrados en la Universidad de Antioquia, y que actualmente su paradero no ha sido establecido por las autoridades.

El caso se origina en los disturbios ocurridos el pasado 3 de junio en inmediaciones del campus universitario, donde se presentaron enfrentamientos entre encapuchados y la fuerza pública. En medio de esos hechos circularon videos en los que se observa a una persona accionando un arma de fuego durante las confrontaciones, material que fue incorporado a las investigaciones adelantadas por la Policía y la Fiscalía.

Alias ‘El Cuervo’ fue posteriormente capturado en el marco de un operativo conjunto, en el que también se incautaron elementos como un arma de fuego y otros objetos que ahora hacen parte del proceso investigativo, entre ellos banderas y material atribuido a estructuras ilegales, según lo informado por las autoridades en el curso de las indagaciones.

Sin embargo, su situación cambió después de que fue dejado en libertad por decisión de la Fiscalía, lo que ha sido cuestionado públicamente por la concejala de Medellín Claudia Carrasquilla, quien asegura que el procedimiento se dio sin la correspondiente presentación ante un juez para la legalización de la captura.

Libertad y posterior búsqueda

De acuerdo con la denuncia realizada por la cabildante, tras quedar en libertad se activaron distintas acciones para ubicar a Guzmán, incluyendo llamadas telefónicas, envíos de comunicaciones electrónicas, visitas a direcciones asociadas a su entorno familiar y contactos con su defensa jurídica. No obstante, estas diligencias no habrían permitido establecer su ubicación.

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Carrasquilla también señaló que, tras su salida, no ha sido posible determinar con certeza dónde se encuentra el señalado, lo que ha abierto un nuevo capítulo dentro del proceso judicial que se adelanta por los disturbios en la universidad.

¡El colmo! Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad Alias El Cuervo, el mismo que fue grabado disparándole a la Policía durante los disturbios en la Universidad de Antioquia, fue dejado en libertad y hoy nadie sabe dónde está. Ahora pretenden venderle a Medellín el cuento de una supuesta desaparición forzada, pero la… pic.twitter.com/DBpj8t9ufi — Claudia Carrasquilla Minami (@claudiacarrasq) June 7, 2026

En medio de esta situación, la concejala expuso además que existen versiones de fuentes consultadas que sugieren la posibilidad de que se esté intentando construir una narrativa sobre una eventual desaparición forzada. No obstante, hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial de las autoridades judiciales que confirme o respalde esa hipótesis.

Investigación en curso

Las autoridades continúan recopilando material probatorio relacionado con los hechos ocurridos durante las protestas en la Universidad de Antioquia, con el objetivo de identificar responsabilidades individuales y esclarecer la participación de los involucrados.

Hasta ahora, ni la Fiscalía ni la Policía han informado sobre nuevas órdenes de captura en contra ‘El Cuervo’, ni sobre una declaratoria formal de desaparición. El caso sigue en etapa de verificación mientras se consolidan los elementos del expediente.