¡Polémica en Guarne! Aída Cortés desata indignación y rechazo tras fotografiarse semidesnuda en una iglesia

Resumen: La creadora de contenido Aída Cortés generó una fuerte controversia tras difundir fotografías en lencería tomadas dentro de una iglesia de Guarne. La Diócesis de Sonsón-Rionegro calificó el hecho como una “profanación moral”, pidió disculpas públicas y anunció el cierre temporal del templo para realizar actos de desagravio, mientras en redes sociales se abrió un debate entre la libertad de expresión y el respeto por los lugares de culto.

Una serie de fotografías tomadas al interior de la capilla Santa Ana, en el municipio de Guarne, desató una fuerte polémica en Antioquia y abrió un debate sobre los límites entre la libertad de expresión, la creación de contenido digital y el respeto por los espacios religiosos.

La protagonista del caso es la creadora de contenido para adultos y cantante Aída Cortés, quien publicó en sus redes sociales varias imágenes en las que aparece posando en lencería frente al altar del templo católico. Las fotografías estuvieron acompañadas del mensaje: «Hija de Dios».

La difusión del material generó múltiples reacciones entre usuarios de redes sociales. Mientras algunos cuestionaron el uso de un lugar de culto para este tipo de contenido, otros defendieron el derecho de la influenciadora a expresarse libremente y señalaron que las creencias religiosas no deberían estar condicionadas por la profesión o la forma de vestir de una persona.

La respuesta de la Diócesis

Tras la viralización de las imágenes, la Diócesis de Sonsón-Rionegro emitió un comunicado oficial en el que expresó su rechazo frente a lo ocurrido.

La autoridad eclesiástica manifestó su «indignación y profundo dolor» por la realización y difusión de la sesión fotográfica, al considerar que el hecho atentó contra el sentido espiritual del lugar.

En el documento, calificó la situación como una «profanación moral» y sostuvo que representa una ofensa para la comunidad católica y para los fieles de la parroquia Santa Ana.

Además, recordó que los templos están destinados exclusivamente al culto, la oración y la celebración de los sacramentos.

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«La Iglesia Católica proclama y defiende la dignidad de toda persona humana y reconoce la libertad de expresión; sin embargo, considera que estas libertades encuentran límites éticos cuando afectan las convicciones religiosas y los derechos de otras comunidades», indicó la Diócesis.

También hizo un llamado a las personas involucradas para que reflexionen sobre las consecuencias del acto y presenten disculpas públicas a quienes se sintieron afectados.

El cierre temporal del templo

Como medida de reparación espiritual, la Diócesis anunció el cierre temporal de la capilla Santa Ana.

Por disposición del obispo Fidel León Cadavid Marín, el templo permaneció cerrado durante varias horas mientras se organizaba un acto de desagravio encabezado por el vicario general de la Diócesis, el presbítero Gabriel Alonso Aristizábal.

Según explicó la institución religiosa, la ceremonia tenía como propósito elevar oraciones con la comunidad, fortalecer la fe y reafirmar el respeto hacia los lugares considerados sagrados por los creyentes.

¿Aída Cortés podría enfrentar sanciones?

Aunque la controversia ha generado indignación entre numerosos sectores religiosos, desde el punto de vista penal el panorama sería distinto.

De acuerdo con la opinión de un abogado penalista citada por medios locales, la conducta no configuraría un delito contemplado en la legislación colombiana, por lo que no existirían consecuencias penales derivadas únicamente de la sesión fotográfica.

El caso continúa generando discusión en redes sociales, donde persisten posiciones divididas sobre hasta dónde llega la libertad para crear contenido y en qué punto comienzan los límites relacionados con el respeto por las creencias y los espacios religiosos.