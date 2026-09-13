Resumen: Cornare investiga la liberación de truchas arcoíris en una fuente hídrica de El Retiro, luego de que varios videos de la actividad circularan en redes sociales. Aunque se mencionan cerca de 300 ejemplares, la cantidad aún no ha sido confirmada. La corporación busca identificar a los responsables y determinar el posible impacto de estos peces sobre las especies nativas del ecosistema.

¡Polémica en El Retiro! Grupo de pesca liberó especie invasora en un río y Cornare lanzó alerta ambiental

Una actividad promovida por un grupo de pesca puso en alerta a Cornare luego de que varios videos publicados en redes sociales mostraran la liberación de truchas arcoíris en una fuente hídrica de El Retiro, Oriente antioqueño.

La corporación ambiental verificó las imágenes y anunció actuaciones para identificar a las personas que participaron en la actividad, que fue presentada como una jornada de “repoblación”. En las publicaciones comenzó a circular la cifra de cerca de 300 ejemplares, aunque Cornare todavía no ha confirmado cuántos peces fueron introducidos.

La liberación de esta especie en ríos, quebradas u otros cuerpos de agua naturales no está permitida. La preocupación está relacionada con los posibles efectos que puede generar sobre los organismos que hacen parte de estos ecosistemas.

El riesgo para las especies nativas

La trucha arcoíris, cuyo nombre científico es Oncorhynchus mykiss, no es una especie nativa de Colombia. Llegó al país hace décadas para actividades como la acuicultura y la pesca deportiva, pero su manejo en estanques es diferente a introducirla directamente en ambientes naturales.

David Echeverri López, biólogo y jefe de la Oficina de Gestión de la Biodiversidad y Áreas Protegidas de Cornare, explicó que el riesgo aparece cuando estos animales pasan a ecosistemas abiertos.

«El problema no es la especie como tal, el problema es el hecho de introducirla en un ecosistema abierto, como un río, una quebrada, porque es una especie de predador. Se va a alimentar de especies nativas más pequeñas y también va a competirle por alimento, pues tiene mejores capacidades adaptativas que las nuestras», manifestó el experto.

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La presencia de estos peces puede representar competencia por alimento y depredación sobre especies nativas. Según la información entregada por Cornare, la preocupación aumenta si los ejemplares cuentan con condiciones para permanecer y reproducirse en el medio natural.

Por esta razón, la autoridad ambiental busca establecer si entre los peces liberados había machos y hembras, además de determinar las características de los ejemplares registrados en los videos, donde se observaron individuos juveniles y adultos.

Todavía no se conoce el alcance de la liberación

La cantidad exacta de truchas introducidas es uno de los aspectos que Cornare intenta establecer. Aunque en redes sociales se habló de alrededor de 300 animales, esta cifra aún no ha sido confirmada oficialmente por la corporación.

El caso llegó a conocimiento de la autoridad ambiental a través de las publicaciones realizadas por el grupo de pesca. Después de verificar el material, Cornare contactó a la Alcaldía de El Retiro y obtuvo información que le permitió avanzar en la identificación de las personas involucradas.

La corporación también señaló que ya ha documentado la presencia de trucha arcoíris en otros cuerpos de agua de la región. Por ello, la nueva liberación genera preocupación frente a una situación que ya ha sido identificada en otros sectores.

De acuerdo con Echeverri, los peces que ya se encuentran en el agua pueden ser retirados. Esta sería una de las acciones encaminadas a evitar que permanezcan en el ecosistema, se reproduzcan o lleguen a otros lugares.

Además de la cantidad de ejemplares, la autoridad busca establecer cuáles podrían ser las consecuencias de su presencia en el cuerpo de agua y si las condiciones del lugar favorecen su permanencia.

Cornare adelanta actuaciones contra los responsables

Tras conocer los videos, Cornare anunció un requerimiento formal dirigido a las personas que participaron en la liberación. La actuación busca suspender la actividad y establecer medidas de manejo frente a la situación.

La corporación también hizo un llamado a tener mayor conciencia sobre este tipo de prácticas, debido a que introducir especies en ecosistemas naturales puede afectar las relaciones existentes entre los diferentes organismos.

En ese sentido, Echeverri manifestó: “¿Qué esperamos nosotros? Más allá de sancionar y de iniciar un proceso conforme a la norma, es que las personas sean más conscientes y se den cuenta de que es una actividad ilegal y dañina que afecta a la naturaleza”.

La situación también guarda relación con otros casos de especies que han pasado de sistemas controlados a cuerpos de agua naturales. Entre los ejemplos mencionados por Cornare está el pez basa, una especie asiática criada en cautiverio cuya presencia ha sido reportada en el río Magdalena.

Según explicó Echeverri, algunos pescadores han encontrado ejemplares de esta especie en ese afluente, un escenario que genera preocupación por su capacidad de adaptación y reproducción.

Mientras continúan las actuaciones, Cornare busca precisar qué ocurrió en El Retiro, cuántas truchas fueron liberadas, quiénes participaron en la actividad y qué medidas deberán implementarse frente a los peces que llegaron al cuerpo de agua.