Resumen: La Policía Nacional confirmó el homicidio del patrullero José David Ahumada Mendoza en el departamento del Cauca. Las autoridades anunciaron un despliegue operativo total para dar con el paradero de los responsables.

¡No quedará impune! Ofensiva policial para capturar a los responsables del asesinato del patrullero Ahumada en Timbiquí

Minuto30.com .- La violencia cobró la vida de un nuevo miembro de la Fuerza Pública en el suroccidente del país. A través de un pronunciamiento oficial emitido en sus redes sociales, la Policía Nacional confirmó y rechazó enérgicamente el asesinato del patrullero José David Ahumada Mendoza, víctima de lo que la institución calificó como un «cobarde ataque» perpetrado en el municipio de Timbiquí, Cauca.

El trágico suceso vuelve a encender las alarmas sobre la delicada situación de seguridad y orden público que enfrentan los uniformados en esta convulsa región del territorio nacional.

Solidaridad y honores al uniformado

En su comunicado, la dirección de la Policía expresó un profundo dolor por la pérdida de su compañero y extendió un mensaje de condolencias a sus seres queridos. «Acompañamos con respeto y solidaridad a su familia, amigos y compañeros. Su entrega y sacrificio permanecerán en la memoria de nuestra Institución y del país al que sirvió hasta el último momento», destacó el mensaje oficial.

Cacería contra los asesinos

Frente a este crimen, la institución advirtió que el homicidio no quedará en la impunidad. De manera inmediata, los altos mandos ordenaron el despliegue de todas las capacidades operativas, de inteligencia y de investigación criminal en el departamento del Cauca.

El objetivo es cercar a los perpetradores de este «vil atentado» para capturarlos y presentarlos ante las autoridades judiciales correspondientes. Las fuerzas de seguridad se mantienen en máxima alerta en la zona mientras avanzan las operaciones para esclarecer las circunstancias exactas del ataque y dar con el paradero de los responsables.