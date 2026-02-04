Atlético Nacional recibe al América ante 35.000 hinchas en el Atanasio, buscando frenar al equipo escarlata que pelea el liderato. Foto. Atlético Nacional

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El estadio Atanasio Girardot será el escenario de un lleno vibrante este miércoles a las 8:00 p. m., con más de 35.000 hinchas confirmados tras el anuncio de Atlético Nacional de haber superado los 19.000 abonados y vendido 16.000 entradas adicionales. El clásico presenta un contraste deportivo fascinante: mientras el América de Cali llega con la posibilidad de asaltar el liderato de la Liga, el conjunto "Verdolaga" busca sumar puntos clave para escalar desde la casilla 14, teniendo en cuenta que apenas ha disputado un partido en el torneo

¡Fiebre verdolaga! Atlético Nacional supera los 19 mil abonados y asegura un marco espectacular frente al América

Atlético Nacional anunció con entusiasmo que ya superó la cifra de 19.000 abonados, a lo que se suma una impresionante respuesta de la hinchada con más de 16.000 boletas sueltas vendidas.

Sigue al canal de WhatsApp de Atlético Nacional

Así las cosas, el Atanasio Girardot se prepara para vivir una auténtica fiesta del fútbol colombiano este miércoles 4 de febrero.

Con estos números, el “Rey de Copas” asegura una asistencia de al menos 35.000 espectadores para enfrentar a su eterno rival, el América de Cali.

El compromiso, programado para las 8:00 p. m., es uno de los platos fuertes del semestre debido al presente de ambos equipos.

Lea también: Santa Fe se pronuncia tras el aplazamiento del duelo ante Atlético Nacional

¡Fiebre verdolaga! Atlético Nacional supera los 19 mil abonados y asegura un marco espectacular frente al América

El conjunto “Escarlata” llega con el viento a su favor y la posibilidad latente de asumir el liderato de la Liga en caso de llevarse los tres puntos de Medellín.

Por su parte, Nacional ocupa actualmente la casilla 14 de la tabla, una posición engañosa considerando que, a diferencia de sus competidores, el equipo paisa apenas ha disputado un encuentro oficial.

Este clásico no solo pone en juego el orgullo y la rivalidad histórica, sino también puntos críticos para las aspiraciones de ambos en la tabla de posiciones.

Mientras la “Mecha” busca consolidar su dominio en la parte alta, el equipo “Verdolaga” intentará aprovechar el empuje de su masiva hinchada para escalar posiciones y demostrar que su bajo puesto actual es solo una cuestión de calendario.

Más noticias de Atlético Nacional