¡Bebé en camino! Ana María Estupiñán sorprende al revelar que será mamá por primera vez

Resumen: La actriz Ana María Estupiñán anunció que está esperando su primer hijo junto a su esposo Mattías Bylin, con quien lleva seis años de matrimonio. A través de un emotivo video, la protagonista de Rigo y La Niña compartió el momento en que descubrió su embarazo y las reacciones de sus seres queridos. Conmovida, aseguró que este será “el papel más importante” de su vida.

La actriz colombiana Ana María Estupiñán, recordada por sus interpretaciones en producciones como Rigo y La Niña, conmovió a sus seguidores al anunciar que se encuentra esperando su primer hijo junto a su esposo, Mattías Bylin.

A través de un video publicado en sus redes sociales, la artista compartió imágenes íntimas del momento en que descubrió la noticia y cómo la dio a conocer a su familia. En la grabación, de poco más de tres minutos, se mezclan escenas de su vida cotidiana con fragmentos de su carrera actoral, en una narrativa cargada de emoción y ternura.

“En mi carrera he tenido la oportunidad de interpretar muchos personajes, pero este es el más especial, porque será el primero que viviré realmente, y el que podré compartir con Matty”, expresó Estupiñán con una sonrisa que reflejaba la alegría del anuncio.

El video también muestra el instante en que la actriz se realiza la prueba de embarazo, así como las reacciones de sus seres queridos al conocer la noticia. Su esposo, con quien lleva seis años de matrimonio, aparece diciendo: “Nuestra rutina era la de siempre, entre trabajo, sueños y café por las mañanas, hasta que una palabra lo cambió todo: seremos papás”.

Aunque Ana María no precisó cuántos meses de gestación tiene, en el cierre del video dejó una pista que sus seguidores no pasaron por alto: “Nos vemos en febrero con el estreno más esperado de nuestras vidas”, escribió, sugiriendo que el nacimiento podría ocurrir a comienzos de 2026.

La noticia ha generado una ola de mensajes de cariño en redes sociales. Compañeros de la industria, amigos y fanáticos celebraron la nueva etapa que inicia la actriz, a quien destacan por su carisma, talento y la coherencia con la que ha manejado su carrera artística.

El anuncio marca un nuevo capítulo en la vida de la artista de 33 años, quien ahora concentra toda su energía y alegría en la llegada de su primer hijo.