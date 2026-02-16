¡Podrían ser demolidas! Identifican 8 construcciones ilegales en zona protegida San Sebastián de Palmitas

Resumen: La Alcaldía de Medellín detectó ocho construcciones sin licencia en suelo agroforestal de San Sebastián de Palmitas. Al estar terminadas, los casos fueron remitidos a la Corregiduría para un proceso policivo que definirá las medidas correctivas, mientras se busca proteger los recursos naturales y garantizar el cumplimiento de la normativa urbanística.

La Alcaldía de Medellín confirmó la identificación de ocho edificaciones levantadas sin licencia en el corregimiento de San Sebastián de Palmitas, ubicado en el occidente de la ciudad. Las viviendas se encuentran en suelo agroforestal, un tipo de terreno con normas estrictas que buscan proteger fuentes hídricas, bosques y garantizar un uso adecuado del territorio.

Según la Secretaría de Gestión y Control Territorial, encargada de la inspección, vigilancia y control urbanístico, las construcciones fueron visitadas tras detectar posibles irregularidades. En suelo agroforestal, la normativa solo permite una vivienda por cada 12 hectáreas, con el objetivo de preservar ecosistemas naturales y mantener el equilibrio del territorio. Cualquier intervención que no cumpla con estas condiciones constituye una infracción urbanística.

Proceso policivo y medidas administrativas

Dado que las ocho construcciones ya estaban terminadas al momento de la inspección, cada caso fue remitido a la Corregiduría de Palmitas para adelantar un proceso policivo, procedimiento que se aplica cuando una obra ha sido ejecutada sin los permisos requeridos.

El proceso contempla la revisión de la situación de cada predio, la posibilidad de escuchar a los propietarios y la determinación de las medidas correctivas que correspondan conforme a la normativa vigente. Dependiendo de los resultados del análisis técnico y jurídico, las sanciones pueden incluir medidas económicas, suspensión de obras e incluso demolición de construcciones irregulares.

Importancia ambiental de San Sebastián de Palmitas

La Alcaldía recordó que San Sebastián de Palmitas es un corregimiento estratégico para la protección ambiental de Medellín, gracias a su riqueza hídrica y forestal. “San Sebastián de Palmitas es uno de los corregimientos con mayor riqueza ambiental de Medellín y aporta a nuestra población fuentes hídricas estratégicas para la ciudad, razón por la cual el ordenamiento del territorio es prioritario”, explicó Andrés Partiño, subsecretario de Control Urbanístico.

El suelo agroforestal tiene un régimen especial de manejo, ya que combina actividades agrícolas con la conservación de ecosistemas naturales. Por esta razón, cualquier intervención debe cumplir estrictamente con las disposiciones del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para evitar afectaciones al medio ambiente y riesgos para la comunidad.

La Administración Distrital enfatizó que las investigaciones y procesos administrativos seguirán su curso en la Corregiduría de Palmitas, instancia encargada de definir las decisiones finales conforme a la ley y garantizar la protección del entorno natural y el cumplimiento de la normativa urbanística.