Medellín interviene el soterrado de Villanueva para prevenir inundaciones y mejorar la movilidad

La Administración Distrital de Medellín sigue fortaleciendo las labores de mantenimiento y recuperación del soterrado de Villanueva, ubicado en la avenida Oriental, uno de los puntos estratégicos de la comuna 10-La Candelaria.

La intervención de este domingo constituye la decimoctava jornada integral en este deprimido, en la que se combinan acciones de limpieza, embellecimiento del espacio público y prevención de inundaciones, con el objetivo de mejorar la movilidad y garantizar condiciones de salubridad para los ciudadanos.

Durante la jornada se realizaron trabajos específicos en distintas áreas: se lavaron 8.000 metros cuadrados de zonas públicas, se barrieron 1.000 metros cuadrados de zonas duras y se limpiaron 1.000 metros cuadrados de separadores. Adicionalmente, se pintaron 15.000 metros cuadrados de muros afectados por grafitis no artísticos, sumando un total de 15.000 metros cuadrados intervenidos en esta acción.

Juliana Coral, gerente del Centro y Territorios Estratégicos, señaló la importancia de mantener estos espacios en condiciones óptimas: “Estamos interviniendo, de manera permanente, los puntos más retadores, no solo para mejorar su estado físico, sino también para que estos cambios se mantengan en el tiempo y beneficien a toda la ciudadanía”.

Hasta el momento, las 18 intervenciones integrales realizadas en el soterrado de Villanueva han permitido recuperar 152.600 metros cuadrados de espacio público. Estas acciones incluyen 60.500 metros cuadrados de barrido, 60.250 metros cuadrados de lavado de zonas públicas, limpieza de 2.200 metros cuadrados de separadores y mantenimiento de 162 sumideros y estructuras hidráulicas.

Asimismo, se han pintado 1.000 metros lineales de pasamanos y barandas, se han recuperado 49.750 metros cuadrados de muros y se han recolectado 47 metros cúbicos de residuos ordinarios, 12 de residuos de construcción y demolición y 15 de residuos voluminosos.

El subsecretario de Gestión Ambiental, Mario Ramírez, enfatizó la relevancia de estas tareas: “Es importante entender que cualquier residuo que se deposite en estos puntos y obstruya el flujo normal del agua puede generar emergencias. Incluso, un solo vaso desechable puede bloquear el sistema y provocar acumulaciones de agua”.

Estas intervenciones forman parte de la estrategia Mi M2, con la que la Administración Distrital promueve la corresponsabilidad ciudadana. La iniciativa busca que cada persona aporte desde su propio metro cuadrado, fomentando el cuidado del espacio público y asegurando que los resultados de estas jornadas se mantengan a lo largo del tiempo.

Con estas acciones, la ciudad no solo refuerza la prevención de inundaciones y mejora la movilidad en un punto neurálgico, sino que también embellece el entorno y fortalece la cultura del cuidado colectivo de los espacios urbanos.