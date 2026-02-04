Resumen: La Procuraduría formuló pliego de cargos a profesor de Derecho de la UdeA por abuso sexual. Estudiantes llevan 4 años esperando justicia para poder graduarse.

¡Justicia tras años de calvario! Pliego de cargos a profesor de la UdeA por presunto abuso sexual

Se confirmó que la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra un docente de la facultad, señalado de cometer actos de abuso sexual contra cuatro estudiantes.

Las jóvenes, quienes iniciaron su batalla jurídica en el año 2022, tuvieron que llevar su clamor hasta la Corte Constitucional para evitar que el caso quedara en el olvido, luego de que la investigación rebotara entre diferentes despachos de Medellín y Bogotá durante más de dos años, en lo que sus abogadas calificaron como una revictimización sistemática.

La decisión de la Procuraduría se da tras un ultimátum de la Corte, que ordenó aplicar de manera estricta la perspectiva de género en este proceso.

Según las denunciantes, el docente se habría aprovechado de su posición de poder en la cátedra para ejercer violencia contra ellas, hechos que no solo dejaron cicatrices emocionales, sino que frenaron en seco sus proyectos de vida, pues al día de hoy las cuatro jóvenes siguen sin poder graduarse.

El Ministerio Público investiga ahora si el patrón de abuso sexual se repitió con otras alumnas de la institución, por lo que han extendido una invitación abierta a otras posibles víctimas para que rompan el silencio y denuncien ante las autoridades competentes.

Por su parte, la Universidad de Antioquia ha sido requerida por la Corte Constitucional para que active de inmediato medidas de psicorientación y, sobre todo, garantice un acompañamiento académico que les permita a las denunciantes cumplir con sus requisitos de grado sin más trabas.

El caso marca un precedente en la educación superior en Antioquia, poniendo bajo la lupa cómo las instituciones manejan las denuncias de violencia de género en sus aulas.

