    Video

    ¡Medellín sigue en alerta! El Ideam advierte sobre deslizamientos y Fico pide no botar basura a las quebradas

    Medellín continúa en alerta por lluvias. Fico Gutiérrez mandó un mensaje clarito: “las quebradas no son basureros”.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Foto de cortesía.
    Resumen: El Ideam declara alerta roja por amenaza de deslizamiento en Antioquia. En Medellín, Fico Gutiérrez pide no arrojar basura a las quebradas ante lluvias.

    La capital antioqueña amaneció este miércoles 4 de febrero bajo una estricta vigilancia climática. El más reciente informe del Ideam ha encendido las alarmas en todo el país.

    Antioquia se sitúa como uno de los departamentos con mayor riesgo, sumándose a los 142 municipios de Colombia en alerta roja por amenaza de deslizamiento.

    En Medellín, la situación es de especial cuidado debido a que se prevé un cielo mayormente nublado con alta probabilidad de lluvias durante la tarde, alcanzando una temperatura máxima de 28 °C.

    Ante este panorama, el alcalde Federico Gutiérrez hizo un llamado urgente a la ciudadanía para que colaboren con la prevención, enfatizando que las quebradas no deben ser utilizadas como depósitos de residuos.

    La amenaza de deslizamiento no es un tema menor, pues el Dagrd y el Siata mantienen un monitoreo 24/7 sobre las laderas y cuencas de la ciudad. Tras la emergencia del pasado 28 de enero, más de 400 servidores públicos continúan desplegados en el terreno, habiendo intervenido ya 54.600 metros cuadrados y removido 424 metros cúbicos de escombros y tierra.

    “Evitar inundaciones, reducir riesgos y salvar vidas es compromiso de todos”, aseguró el mandatario, quien insistió en que la acumulación de basura en los cauces es el principal detonante de las tragedias cuando el agua arrecia.

    A nivel nacional, el Ideam reporta que 636 municipios están bajo vigilancia hidrometeorológica. Mientras en el Caribe se lidia con vientos y oleaje fuerte, en el Valle de Aburrá la inestabilidad climática obliga a tener activos todos los planes de contingencia.

    Las autoridades recomiendan a los habitantes de zonas de ladera estar atentos a cualquier agrietamiento en el suelo o cambio en el color de las aguas de las quebradas, reportando de inmediato cualquier anomalía a la línea 123 para evitar que la amenaza de deslizamiento se convierta en una tragedia irreparable.

