Resumen: El Ideam declara alerta roja por amenaza de deslizamiento en Antioquia. En Medellín, Fico Gutiérrez pide no arrojar basura a las quebradas ante lluvias.

¡Medellín sigue en alerta! El Ideam advierte sobre deslizamientos y Fico pide no botar basura a las quebradas

La capital antioqueña amaneció este miércoles 4 de febrero bajo una estricta vigilancia climática. El más reciente informe del Ideam ha encendido las alarmas en todo el país.

Antioquia se sitúa como uno de los departamentos con mayor riesgo, sumándose a los 142 municipios de Colombia en alerta roja por amenaza de deslizamiento.

En Medellín, la situación es de especial cuidado debido a que se prevé un cielo mayormente nublado con alta probabilidad de lluvias durante la tarde, alcanzando una temperatura máxima de 28 °C.

Ante este panorama, el alcalde Federico Gutiérrez hizo un llamado urgente a la ciudadanía para que colaboren con la prevención, enfatizando que las quebradas no deben ser utilizadas como depósitos de residuos.

Lea también: La Selección Colombia Femenina Sub-20 ajusta detalles a tres días del debut

La amenaza de deslizamiento no es un tema menor, pues el Dagrd y el Siata mantienen un monitoreo 24/7 sobre las laderas y cuencas de la ciudad. Tras la emergencia del pasado 28 de enero, más de 400 servidores públicos continúan desplegados en el terreno, habiendo intervenido ya 54.600 metros cuadrados y removido 424 metros cúbicos de escombros y tierra.

“Evitar inundaciones, reducir riesgos y salvar vidas es compromiso de todos”, aseguró el mandatario, quien insistió en que la acumulación de basura en los cauces es el principal detonante de las tragedias cuando el agua arrecia.

A nivel nacional, el Ideam reporta que 636 municipios están bajo vigilancia hidrometeorológica. Mientras en el Caribe se lidia con vientos y oleaje fuerte, en el Valle de Aburrá la inestabilidad climática obliga a tener activos todos los planes de contingencia.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Las autoridades recomiendan a los habitantes de zonas de ladera estar atentos a cualquier agrietamiento en el suelo o cambio en el color de las aguas de las quebradas, reportando de inmediato cualquier anomalía a la línea 123 para evitar que la amenaza de deslizamiento se convierta en una tragedia irreparable.

En Medellín no bajamos la guardia.

Monitoreamos 24/7 con el @siatamedellin y el @DAGRDMedellin y seguimos protegiendo las quebradas con los Guardaquebradas. Tras la emergencia del 28 de enero, más de 400 servidores siguen en terreno: 54.600 m² intervenidos y 424 m³ removidos (35… pic.twitter.com/2x3uNbzPWX — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) February 4, 2026

Más noticias de Medellín