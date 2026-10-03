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    ¡Megaoperativo! Les cayeron a cinco plazas de vicio en el Barrio Antioquia y hallaron más de 10 mil dosis

    Más de 250 uniformados llegaron al Barrio Antioquia en un nuevo megaoperativo. Esto fue lo que encontraron en las plazas de vicio.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Megaoperativo! Les cayeron a cinco plazas de vicio en el Barrio Antioquia y hallaron más de 10 mil dosis

    Resumen: Megaoperativo en el Barrio Antioquia de Medellín dejó cinco plazas de vicio intervenidas, cinco capturados y más de 10.000 dosis de estupefacientes incautadas.

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    Cinco plazas de vicio fueron intervenidas en el Barrio Antioquia, en Medellín, durante un megaoperativo en el que participaron más de 250 hombres y mujeres de la fuerza pública.

    La acción dejó cinco personas capturadas y la incautación de más de 10.000 dosis de estupefacientes y un arma de fuego.

    El reporte oficial no detalló la identidad de los capturados ni el tipo de sustancias halladas. El objetivo de la intervención fue golpear a las estructuras dedicadas al tráfico de drogas y a otras actividades ilegales. Este nuevo megaoperativo se suma a otras acciones que las autoridades ya habían realizado en el Barrio Antioquia.

    En el operativo trabajaron de manera articulada el Ejército Nacional, la Policía Nacional y la alcaldía, a través de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, la Secretaría de Movilidad, la Subsecretaría de Espacio Público y otras dependencias.

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    Además de las capturas, las acciones de control dejaron 50 motocicletas inmovilizadas. Una de ellas tenía reporte de hurto y fue recuperada. También se inmovilizaron tres vehículos, uno de los cuales figuraba como robado.

    Golpe a las rentas criminales

    Con este tipo de intervenciones, la alcaldía busca llegar a los puntos críticos de la ciudad para afectar las rentas criminales, recuperar espacios y reforzar la seguridad en los barrios. Con la incautación de más de 10.000 dosis, las autoridades buscan afectar directamente la venta de estupefacientes en este sector.

    Las autoridades aseguraron que los operativos en el Barrio Antioquia y en otros sectores de Medellín continuarán de forma articulada y sostenida, con presencia en las calles y acciones contundentes contra quienes pretendan convertir zonas de la ciudad en territorios para el delito.

    ¡Megaoperativo! Les cayeron a cinco plazas de vicio en el Barrio Antioquia y hallaron más de 10 mil dosis

    Foto de cortesía.

    ¡Megaoperativo! Les cayeron a cinco plazas de vicio en el Barrio Antioquia y hallaron más de 10 mil dosis

    Foto de cortesía.

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    Foto de cortesía.

    ¡Megaoperativo! Les cayeron a cinco plazas de vicio en el Barrio Antioquia y hallaron más de 10 mil dosis

    Foto de cortesía.

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