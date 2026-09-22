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    Motociclista murió tras chocar contra un objeto fijo en la Autopista Medellín – Bogotá

    Una nueva emergencia vial enluta al Oriente antioqueño. Un motociclista murió este martes tras sufrir un accidente en la Autopista Medellín-Bogotá.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Motociclista murió tras chocar contra un objeto fijo en la Autopista Medellín - Bogotá
    Foto de cortesía.
    Motociclista murió tras chocar contra un objeto fijo en la Autopista Medellín – Bogotá

    Resumen: Un motociclista murió este martes 22 de septiembre tras colisionar contra un objeto fijo en la Autopista Medellín-Bogotá. El accidente generó congestión en la vía.

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    Una nueva muerte en las carreteras del Oriente antioqueño se registró durante la mañana de este martes 22 de septiembre. Un motociclista perdió la vida luego de sufrir un accidente en la Autopista Medellín-Bogotá.

    Según la información preliminar conocida sobre el caso, el hombre se desplazaba en motocicleta cuando, por circunstancias que aún son materia de investigación, terminó chocando contra un objeto fijo ubicado en la vía.

    El impacto dejó al motociclista sin vida. Hasta el momento no se han entregado públicamente detalles adicionales sobre su identidad ni sobre las circunstancias exactas que provocaron la colisión.

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    El accidente también tuvo consecuencias en la movilidad de la zona. La emergencia ocasionó congestión vehicular mientras las autoridades adelantaban las diligencias correspondientes en el lugar del siniestro.

    Este caso se suma a otro accidente fatal ocurrido horas antes en una carretera del Oriente de Antioquia. En la vía que comunica a La Ceja con La Unión, una mujer de 22 años murió luego de ser arrollada por un microbús mientras se movilizaba en bicicleta.

    De esta manera, durante la mañana de este martes se registraron dos hechos de tránsito con víctimas mortales en corredores viales de esta subregión antioqueña.

    Las autoridades deberán establecer las circunstancias que rodearon ambos siniestros y determinar las condiciones en las que ocurrieron los accidentes.

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