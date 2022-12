El Representante Legal de Plaza Mayor no pudo votar en la Cámara de Comercio, porque ya habían votado por él: ¡Esto pasó!

in

Este jueves 1 de diciembre, en medio de la jornada electoral la cual eligió a los 12 nuevos miembros de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Medellín, Víctor Hugo Zapata Madrigal, representante Legal de Plaza Mayor, denunció que no pudo ejercer su derecho al voto.

“Pongo en conocimiento de la @SSociedadesy de la opinión pública, que la entidad que representó (@plazamayormed no pudo ejercer su derecho al voto en la elección de la Junta Directiva de la @CamaraMedellin”, escribió Víctor Hugo Zapata Madrigal, representante Legal de Plaza Mayor.

Según Víctor Zapata, cuando se dirigió a la sede de la Cámara de Comercio en Unicentro para realizar la votación, se llevó con la gran sorpresa de que el voto para la sociedad a la cual representa, aparecía marcado.

“Inicialmente me informaron que podía votar, pero luego que no, que ya habían votado por Plaza Mayor. Solicité claridad en la información y me indicaron que el señor Gabriel Harry Hinestroza ya lo había hecho por mí”.

Sobre Gabriel Harry Hinestroza, se conoció que a pesar de ser parte de la Junta Directiva de Plaza Mayor, su voto debía ser anulado ya que no ostenta la calidad de representante legal como lo determina la ley 1727 de 2014.

“Puse la situación en conocimiento del proceso jurídico de la CCMA, me reconocieron como Representante Legal de Plaza y me informaron que iban a revisar los estatutos. Que me darían una respuesta formal escrita antes del cierre de las elecciones a las 4:00 pm”.

Solo hasta el final de la tarde de hoy, Víctor Zapata recibió la comunicación oficial de la Cámara de Comercio, donde le notificaron que no podía votar y que se anulaba el voto depositado por el señor Harry por la lista #1.

Resultados

La Junta Directiva está conformada por 12 miembros principales con sus respectivos suplentes: 8 elegidos hoy por comerciantes y empresarios, y 4 designados por el Gobierno Nacional.

Lista 1 quedó con cinco asientos al recibir 719 votos.

Servicios Nutresa S.A.S.

Pérez Cardona S.A.S.

Ciles S.A.S.

Surtidora Agropecuaria de Colombia S .A.S.

Arrendamientos Londoño Gómez S.A.S.

Lista 3 quedó con un asiento

Inversiones Gran Guayaquil S.A.S

Lista 5 quedó con un asiento

Imprideas S.A.S.

Lista 7 quedó con un asiento

Inmel Ingeniería S.A.S

