Resumen: La Plaza de Mercado de Bello avanza con procesos de dotación y administración respaldados por una inversión superior a $3.567 millones para definir su apertura.

La Plaza de Mercado de Bello define los últimos detalles para comenzar operaciones

La Plaza de Mercado de Bello dio un nuevo paso hacia su apertura con el avance de dos procesos fundamentales que permitirán poner en funcionamiento esta infraestructura comercial, considerada una de las principales apuestas para fortalecer la economía local y el comercio popular en el municipio.

La iniciativa cuenta con una inversión conjunta superior a los $3.567 millones aportados por la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Bello.

La infraestructura ya está terminada y dispone de 204 locales comerciales, pero su entrada en operación depende de la culminación de los procesos de dotación y selección del operador encargado de administrarla.

La primera etapa corresponde a la adquisición del mobiliario y equipamiento necesario para el funcionamiento de la Plaza de Mercado de Bello. Para este propósito se destinaron más de $2.428 millones, recursos que permitirán comprar vitrinas, exhibidores, enfriadores, señalización, mesas, sillas, sistemas de sonido, aire acondicionado, elementos de seguridad y otros componentes requeridos para la operación del espacio.

Actualmente, este proceso contractual se encuentra en etapa de evaluación de propuestas y la firma del contrato está prevista para el próximo 6 de julio. Una vez adjudicado, la ejecución tendrá un plazo de tres meses.

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De manera paralela, la alcaldía adelanta un convenio por $1.139 millones para seleccionar al operador que asumirá la administración integral de la Plaza de Mercado de Bello.

Este proceso busca garantizar la sostenibilidad financiera del proyecto mediante el aprovechamiento de los locales comerciales, las zonas comunes y otros espacios disponibles.

La alcaldía de Bello indicó que continuará informando a la ciudadanía sobre los avances de ambos procesos, que serán determinantes para definir la fecha de apertura de este nuevo espacio comercial.

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