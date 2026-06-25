Disidencias intentaron bloquear la vía Medellín – Costa Caribe con cilindros bomba

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Resumen: Dos cilindros bomba fueron hallados en la vía Medellín-Costa Caribe. El Ejército evacuó a 41 pasajeros y mantiene cerrado el corredor mientras desactiva los explosivos.

Los cilindros bomba instalados en la Troncal de Occidente encendieron las alarmas en el norte de Antioquia durante la madrugada de este jueves 25 de junio.

La situación obligó al cierre preventivo de la vía que conecta a Medellín con la Costa Caribe, luego de que las autoridades detectaran dos artefactos explosivos en el sector Las Paulinas, entre los municipios de Valdivia y Tarazá.

De acuerdo con información del Ejército Nacional, los cilindros bomba habrían sido ubicados por integrantes del Frente 36 de las disidencias de las Farc con el propósito de generar terror entre los viajeros y afectar este importante corredor vial.

Además, los responsables atravesaron un tractocamión cargado con líquido inflamable sobre la carretera, lo que incrementaba el riesgo de una emergencia de gran magnitud.

La rápida reacción de las tropas permitió evacuar de manera segura a los 41 pasajeros que se movilizaban en un bus intermunicipal que quedó atrapado en medio de la situación. También fue recuperado el tractocamión que presuntamente sería utilizado para bloquear la vía o provocar una explosión.

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“El Ejército Nacional logró neutralizar esta acción terrorista. Se recuperó el bus y el vehículo involucrado, evitando afectaciones a la población civil”, señaló el brigadier general Eduardo Alberto Arias Rojas, comandante de la Séptima División.

Actualmente, expertos antiexplosivos continúan las labores de inspección y desactivación de los artefactos.

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