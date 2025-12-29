Resumen: Estudiantes de medicina realizan plantones en 17 ciudades para exigir recursos que garanticen el pago a internos desde 2026, según lo aprobado en la reforma laboral.

Estudiantes de medicina salen a las calles este 29 de diciembre para exigir pago a internos

Este lunes 29 de diciembre, estudiantes de medicina realizarán plantones simultáneos en al menos 17 ciudades del país para exigir al Gobierno Nacional la asignación de recursos que garanticen el pago a los internos que cursan el último año de su carrera, conocido como internado obligatorio.

Las movilizaciones fueron convocadas por estudiantes y médicos recién graduados, quienes reclaman que se cumpla lo aprobado dentro de la reforma laboral, donde se estableció que los internos de medicina deben recibir una remuneración equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente por su labor en hospitales y clínicas del país.

Andrés Salcedo, médico y uno de los promotores de las manifestaciones, explicó que los internos cumplen jornadas extensas de hasta 12 horas diarias, incluidos fines de semana y festivos, sin recibir actualmente una compensación económica.

Además, señaló que estos estudiantes deben asumir altos costos de matrícula, transporte, alimentación y vivienda durante su práctica clínica.

Según Salcedo, aunque la norma ya fue aprobada, aún falta la autorización del Ministerio de Hacienda para que el Ministerio de Salud pueda destinar los recursos necesarios desde su propio presupuesto. Advirtió que dicha aprobación debe realizarse antes del 31 de diciembre de 2025, de lo contrario, el pago podría retrasarse durante el próximo año.

Los estudiantes insisten en que lo aprobado en la ley debe materializarse y no quedarse solo en el papel. Por eso, los plantones buscan presionar al Gobierno para que se garantice la financiación y se expida la reglamentación correspondiente.

Los puntos de concentración incluyen ciudades como Bogotá (Ministerio de Salud), Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Cúcuta, Pereira, Pasto, Villavicencio, Manizales, Neiva, Santa Marta, Valledupar, Sincelejo, Ibagué y Popayán, entre otras.

En medio de las protestas, el Ministerio de Salud reiteró que a partir de 2026 se hará efectivo el pago mensual a más de 8.000 internos, con recursos que superarían los $200 mil millones de pesos, destinados a cubrir el salario mínimo y la afiliación al sistema de salud. Sin embargo, los estudiantes mantienen su llamado hasta que la asignación presupuestal quede oficialmente garantizada.

