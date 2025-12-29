El desespero de Boca Juniors por vender que Nacional es ‘mala paga’ para que regale a Marino Hinestroza

Si hay un equipo de fútbol en Colombia que se ha caracterizado por jamás tener problemas administrativos ni deudas con su plantel es Atlético Nacional. Y Marino Hinestroza sí que puede dar fe de eso.

Eso lo saben los hinchas y los no hinchas en Colombia. Nacional es el equipo más cumplido para pagar. Quizás hoy hay otras chequeras más gruesas y hay mejores salarios en otros equipos, como el Junior de Barranquilla, pero la puntualidad del club verde es de envidiar.

Pero, pese a esa buena imagen que se tiene del club, en Argentina decidieron comenzar un rumor al parecer para presionar a Nacional a vender a Marino Hinestroza al precio que quiere Boca Juniors, y no a lo que realmente vale.

Medios de prestigio como T&C Sports y diario Olé, publicaron el pasado fin de semana que Nacional le debía plata a Marino Hinestroza y que por eso no se había podido confirmar su fichaje en Argentina. Según los medios, el cuadro verde estaría “presionando” para dejarle de pagar al extremo una plata que le debe y así soltarlo, pero que el jugador necesitaba esa plata y por eso no cedía.

El silencio de Marino agravó la situación, por lo que el rumor comenzó a crecer. Eso sí, Nacional, ni corto ni perezoso, cortó de raíz el chisme con un contundente comunicado, indicando que a ningún miembro del plantel, bien sea jugador, directivo o demás, se le adeuda dinero.

COMUNICADO OFICIAL – Atlético Nacional pic.twitter.com/Zi6ccmIBG0 — Atlético Nacional (@nacionaloficial) December 28, 2025

¿Cuál es la realidad de Marino Hinestroza a Boca Juniors?

El negocio no se ha concluido por una sola razón: Boca quiere pagar lo que le dé la gana.

Según se ha podido conocer, para Boca fue suficiente la oferta de 5 millones de dólares por Marino Hinestroza y por eso se habría comenzado la campaña de presión a Nacional.

Sin embargo, Nacional no se ha dejado intimidar de esos comentarios, y aunque Hinestroza se muere de ganas de estar en Boca, y ya ha publicado hasta historias con los colores del equipo de Argentina, el equipo paisa es claro. Por esa plata no se va.

Así las cosas, a Boca solo le queda una opción: dejar de vender humo y pagar lo que pide Nacional, que son cerca de 6 millones de dólares, o renunciar al extremo, que además tiene otros pretendientes.

Por ahora a la novela le faltan capítulos, y seguramente Hinestroza se vestirá de azul y amarillo, pero no por la plata que quiere pagar Boca.

Un dato no menor: los argentinos tienen fama de mala pagas, y Nacional ya lo sufrió con Racing. Si Boca quiere a Marino, tiene que pagar más, y de contado.