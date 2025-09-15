Resumen: La vereda La Meneses, en Bello, ya cuenta con una planta de agua potable renovada, con paneles solares y una inversión de $2.800 millones.

¡Tras años de espera! Vereda La Meneses, en Bello, ya cuenta con una planta de agua renovada y sostenible

La comunidad de la vereda La Meneses, en el corregimiento de San Félix (Bello), ya cuenta con una planta de tratamiento de agua potable completamente repotenciada, luego de meses de trabajos de reconstrucción, optimización y modernización liderados por la Alcaldía.

El proyecto, que demandó una inversión superior a los $2.800 millones de pesos, incluyó la instalación de un nuevo sistema de bombeo, el mejoramiento de la red de distribución y la ampliación de las conexiones para garantizar el servicio a los 108 hogares que conforman la vereda.

La captación de agua se realiza ahora desde las quebradas La Lejía y La Tupia, asegurando un suministro más estable y confiable.

Lea también: Identifican a dos fallecidos del accidente del bus con aprendices del SENA en la vía Chigorodó-Mutatá

Uno de los aspectos más innovadores es la implementación de un sistema fotovoltaico, es decir, paneles solares que permiten la sostenibilidad electromecánica de la planta y reducen los costos de operación en el largo plazo.

La administración adelantó desde el pasado sábado 13 de septiembre capacitaciones comunitarias para la conformación de una Junta Administradora de Acueducto, que tendrá la tarea de velar por el buen uso y la sostenibilidad del servicio.

La obra fue ejecutada por la Empresa de Desarrollo Urbano y Rural de Bello (EduNorte) y supervisada por la Secretaría de Obras Públicas.

Con este proyecto, la Alcaldía ratifica su compromiso con el bienestar de la población bellanita, al entregar infraestructura que mejora la calidad de vida en el sector rural.

Más noticias de Bello