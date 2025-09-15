Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Identifican a dos fallecidos del accidente del bus con aprendices del SENA en la vía Chigorodó-Mutatá

Un trágico accidente en Urabá ha enlutado a la comunidad del Sena. En la tarde de este lunes, 15 de septiembre, un bus que transportaba estudiantes chocó violentamente con un vehículo de carga tipo NPR en la vía que conecta a Chigorodó con Mutatá.

Las primeras versiones indicaban que el siniestro dejó al menos 3 personas muertas y 3 heridas, y hace pocos minutos se confirmó la identidad de dos de las víctimas fatales.

Se trata de Luz Felicia y Alex. La tercera víctima aún no ha sido identificada por las autoridades.

Autoridades y organismos de socorro atienden la emergencia en la vía

En el sitio del accidente en Urabá, personal médico y de emergencias trabaja en la atención de los heridos y en el traslado de las víctimas a centros asistenciales.

El hecho, que se registró en un sector conocido como Surrambay, involucró a un grupo de estudiantes que, según la información preliminar, se dirigían a la capital antioqueña.

Por el momento, la vía permanece con afectaciones mientras las autoridades investigan las causas del violento choque.

