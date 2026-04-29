Resumen: Autoridades de Santa Marta cerraron una planta de agua clandestina que operaba en un baño con ratas y moho. El producto ya se vendía en la ciudad.

¡Qué asco! Envasaban ‘agua potable’ en un baño lleno de ratas y moho para luego venderla

Un escenario de pesadilla sanitaria fue descubierto por las autoridades en la ciudad de Santa Marta, donde una planta clandestina de empaque de agua operaba en condiciones que desafían cualquier norma de humanidad y salud pública.

En una operación conjunta liderada por el Departamento Administrativo de Sostenibilidad Ambiental (Dadsa) y la Policía Metropolitana, lograron la intervención de un establecimiento que, bajo la fachada de procesar agua para consumo humano, escondía un foco de infección alarmante.

Al ingresar al sitio, los funcionarios se encontraron con que el preciado líquido era envasado, literalmente, en un baño, rodeado de tuberías oxidadas, moho y la presencia de roedores y gatos.

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La gravedad del hallazgo radica en que este producto insalubre ya estaba siendo distribuido y comercializado en diversos sectores de la capital del Magdalena, afectando principalmente a familias de zonas vulnerables que confiaban en la supuesta potabilidad del agua.

La infraestructura carecía de cualquier sistema de filtración o tratamiento técnico, dejando el agua expuesta a bacterias y agentes patógenos que representan un peligro mortal para niños y adultos.

Tras el operativo, las autoridades procedieron al decomiso preventivo de la maquinaria de empaque y al cierre definitivo del lugar.

Se hace un llamado urgente a la ciudadanía para que verifique la trazabilidad y los registros sanitarios del agua que adquiere, evitando caer en las trampas de redes ilegales que lucran poniendo en riesgo la vida de la comunidad.

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