Resumen: El estratega político Carlos Suárez alertó a la opinión pública al acusar al mandatario saliente Gustavo Petro y al senador Iván Cepeda de promover un "golpe de Estado" contra el presidente electo Abelardo De La Espriella. La advertencia surgió tras un acto de Petro en Soacha, donde insistió en la tesis de un "fraude electoral" y afirmó que el nuevo gobernante no durará los cuatro años en el poder porque la ciudadanía lo hará renunciar; ante esto, Suárez hizo un llamado vehemente a no validar ni normalizar discursos de desobediencia pacífica que atenten contra la gobernabilidad y el periodo constitucional.

¿Planean golpe de Estado para salir impunes? La advertencia de Carlos Suárez tras declaraciones de Petro

El estratega político Carlos Suárez, pieza clave en el triunfo del presidente electo Abelardo De La Espriella, encendió las alarmas en el panorama político nacional al acusar al mandatario saliente, Gustavo Petro, y al senador Iván Cepeda de promover una narrativa orientada a despojar del poder a De La Espriella antes de finalizar su mandato.

La controversia se desencadenó tras un acto público en Soacha, en el que Petro cuestionó la legitimidad de las elecciones y afirmó que en el país se cometió un «fraude electoral». Durante su discurso, el mandatario saliente aseguró que De La Espriella «no duraría los cuatro años de Gobierno» y sostuvo que sería la propia ciudadanía la que terminaría haciéndolo renunciar.

Ante estos señalamientos, Suárez se pronunció de manera categórica a través de su cuenta en la red social X, lanzando una advertencia sobre lo que considera un intento por desestabilizar al nuevo Ejecutivo.

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«La oposición, Petro y Cepeda, no reconocen al presidente De La Espriella y anuncian, en medio de la ‘desobediencia pacífica’, que pretenden sacarlo del poder antes de cuatro años. Mucho cuidado con seguir normalizando esa narrativa y aliándose con ellos: están anunciando un golpe», manifestó el estratega.

La oposición, Petro y Cepeda, no reconocen al Presidente De La Espriella y anuncian, en medio de la “desobediencia pacífica”, que pretenden sacarlo del poder antes de 4 años. Mucho cuidado con seguir normalizando esa narrativa y aliándose con ellos: están anunciando un golpe. https://t.co/TlSuPALfUA — Carlos Suárez Rojas (@carlossuarezr) August 5, 2026

Suárez, fundador de la firma Estrategia y Poder, enfatizó el riesgo institucional que representa desconocer los resultados democráticos e instó a los diversos sectores políticos a no alinearse ni normalizar discursos que atenten contra la gobernabilidad y el periodo constitucional del presidente electo.

Las declaraciones del estratega reflejan la creciente tensión política que enmarca el empalme y la transición de mando en el país, a las puertas del inicio de la nueva administración.