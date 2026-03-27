Resumen: Medellín despliega más de 600 policías y tecnología para reforzar la seguridad durante la Semana Santa.

Más de 600 uniformados vigilarán Medellín en Semana Santa con plan de seguridad

La seguridad en Medellín durante la Semana Santa será reforzada con un amplio despliegue institucional que busca garantizar el orden y la tranquilidad en toda la ciudad.

Las autoridades anunciaron la puesta en marcha de un plan integral que contará con más de 600 uniformados, apoyados por tecnología como drones, vigilancia aérea y herramientas de inteligencia.

Este operativo de seguridad contempla presencia en más de 300 templos religiosos, así como en decenas de puntos turísticos y espacios de alta concurrencia. Además, se realizarán controles en vías principales, terminales de transporte y el aeropuerto, teniendo en cuenta el incremento de viajeros durante esta temporada.

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De manera articulada, las autoridades de movilidad implementaron estrategias para acompañar las procesiones religiosas y regular el flujo vehicular en corredores clave como Las Palmas y los principales túneles de conexión regional. También se reforzarán los operativos de control para prevenir la conducción bajo efectos del alcohol, los excesos de velocidad y las prácticas ilegales en las vías.

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El plan responde a un análisis previo de las autoridades, que identificó zonas con mayor riesgo de delitos durante temporadas similares, como sectores turísticos, comerciales y de alta afluencia. En estos puntos se intensificará la vigilancia para prevenir hurtos, proteger a los visitantes y garantizar condiciones seguras.

Asimismo, las autoridades anunciaron controles frente a problemáticas como la explotación de menores, la venta ilegal de productos y los delitos ambientales, especialmente en eventos masivos donde se concentra gran cantidad de público.

Desde la alcaldía de Medellín hicieron un llamado a la ciudadanía para actuar con responsabilidad, respetar las normas de tránsito y acatar las recomendaciones de las autoridades. También insistieron en la importancia de planear los desplazamientos con anticipación y reportar cualquier situación sospechosa.

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