Más de 600 uniformados vigilarán Medellín en Semana Santa con plan de seguridad

Resumen: Medellín despliega más de 600 policías y tecnología para reforzar la seguridad durante la Semana Santa.
La seguridad en Medellín durante la Semana Santa será reforzada con un amplio despliegue institucional que busca garantizar el orden y la tranquilidad en toda la ciudad.
Las autoridades anunciaron la puesta en marcha de un plan integral que contará con más de 600 uniformados, apoyados por tecnología como drones, vigilancia aérea y herramientas de inteligencia.
Este operativo de seguridad contempla presencia en más de 300 templos religiosos, así como en decenas de puntos turísticos y espacios de alta concurrencia. Además, se realizarán controles en vías principales, terminales de transporte y el aeropuerto, teniendo en cuenta el incremento de viajeros durante esta temporada.
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De manera articulada, las autoridades de movilidad implementaron estrategias para acompañar las procesiones religiosas y regular el flujo vehicular en corredores clave como Las Palmas y los principales túneles de conexión regional. También se reforzarán los operativos de control para prevenir la conducción bajo efectos del alcohol, los excesos de velocidad y las prácticas ilegales en las vías.
El plan responde a un análisis previo de las autoridades, que identificó zonas con mayor riesgo de delitos durante temporadas similares, como sectores turísticos, comerciales y de alta afluencia. En estos puntos se intensificará la vigilancia para prevenir hurtos, proteger a los visitantes y garantizar condiciones seguras.
Asimismo, las autoridades anunciaron controles frente a problemáticas como la explotación de menores, la venta ilegal de productos y los delitos ambientales, especialmente en eventos masivos donde se concentra gran cantidad de público.
Desde la alcaldía de Medellín hicieron un llamado a la ciudadanía para actuar con responsabilidad, respetar las normas de tránsito y acatar las recomendaciones de las autoridades. También insistieron en la importancia de planear los desplazamientos con anticipación y reportar cualquier situación sospechosa.
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