Autoridades anuncian cierre temporal en el soterrado de la Autopista Sur

Resumen: Atención conductores en Medellín: varios carriles del soterrado de la Autopista Sur están cerrados por mantenimiento.

El cierre de varios carriles en el soterrado de la Autopista Sur comenzó desde la noche del jueves 26 de marzo y se mantendrá de forma continua hasta el lunes 30 de marzo, periodo en el que se ejecutarán intervenciones técnicas en ambos túneles.

Las restricciones incluyen la ocupación de varios carriles en los dos sentidos de la vía, lo que ha obligado a reducir la capacidad de circulación en este tramo clave que conecta diferentes zonas del área metropolitana. Las autoridades señalaron que estas labores buscan garantizar condiciones óptimas de seguridad y funcionamiento en la infraestructura vial.

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El soterrado de la Autopista Sur es uno de los puntos con alto tránsito diario, por lo que la intervención podría generar congestión.

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Ante este panorama, desde la alcaldía hicieron un llamado a los conductores para que planifiquen sus recorridos con anticipación, utilicen rutas alternas y mantengan una conducción prudente al transitar por la zona intervenida.

Asimismo, recomendaron respetar la señalización temporal instalada y seguir las indicaciones del personal de tránsito dispuesto en el lugar, con el fin de evitar incidentes y facilitar la movilidad en medio de las obras.

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