Resumen: El Túnel de Oriente tendrá operación exclusiva en sentido Rionegro-Medellín durante el plan retorno del puente festivo. Conozca horarios, restricciones y rutas alternas.

Si vuelve a Medellín este puente, ojo con esta medida en el Túnel de Oriente

Los conductores que planean movilizarse entre Medellín y el Oriente antioqueño durante el puente festivo deberán tener en cuenta modificaciones temporales en la operación del Túnel de Oriente, implementadas para facilitar el regreso masivo de viajeros hacia el Valle de Aburrá.

Las autoridades informaron que tanto el domingo como el lunes festivo la conexión vial operará de manera unidireccional entre las 5:00 de la tarde y las 9:00 de la noche.

Durante ese período, el Túnel de Oriente estará habilitado únicamente en sentido Rionegro-Medellín, con el objetivo de agilizar la movilidad de quienes retornan a la capital antioqueña tras el fin de semana de descanso.

La medida hace parte de las estrategias adoptadas para evitar congestiones y mejorar los tiempos de desplazamiento en uno de los corredores viales más utilizados durante las temporadas de alta movilidad.

Debido a esta restricción temporal, los usuarios que necesiten viajar desde Medellín hacia municipios del Oriente antioqueño no podrán utilizar el Túnel de Oriente durante las horas establecidas para el plan retorno.

Ante esta situación, las autoridades recomendaron utilizar rutas alternas como la autopista Medellín-Bogotá y la doble calzada Las Palmas, corredores que permanecerán habilitados para quienes se desplacen en dirección al Oriente.

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Asimismo, la vía Santa Elena continúa disponible para los viajeros. Sin embargo, en el kilómetro 11+200, sector Mirador, se mantiene un control de tráfico mediante la modalidad de pare y siga debido a condiciones operativas en el corredor.

Las autoridades de movilidad hicieron un llamado a los conductores para programar sus recorridos con anticipación, verificar las condiciones de las vías antes de salir y atender las recomendaciones de los organismos de tránsito durante las jornadas de mayor flujo vehicular.

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