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Resumen: Cinco personas fueron capturadas en Fontibón por presuntamente integrar una red de estafas bancarias que obtenía hasta $200 millones semanales mediante engaños y suplantaciones.

Montaron una red dedicada a estafas bancarias y movían hasta $200 millones por semana

Una denuncia ciudadana permitió a las autoridades desmantelar una presunta red criminal dedicada a cometer estafas bancarias mediante la suplantación de entidades financieras en la localidad de Fontibón, en Bogotá.

Durante el operativo fueron capturadas en flagrancia cinco personas señaladas de participar en esta actividad ilegal.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, la intervención se realizó en una bodega donde se detectaron movimientos sospechosos.

Al ingresar al inmueble, los uniformados encontraron a varias personas que, presuntamente, operaban un esquema de fraude enfocado en obtener información confidencial de ciudadanos en diferentes regiones del país.

Las investigaciones preliminares indican que los capturados utilizaban guiones previamente elaborados para hacerse pasar por funcionarios de entidades financieras.

A través de llamadas y otras estrategias de engaño, lograban obtener datos personales y bancarios de las víctimas para posteriormente realizar movimientos fraudulentos, vaciar cuentas y cometer extorsiones.

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Según las autoridades, la estructura criminal habría generado ingresos cercanos a los $200 millones de pesos semanales producto de estas estafas bancarias.

Durante el procedimiento también fueron incautados numerosos elementos utilizados para la operación de la red.

Entre el material hallado figuran 48 teléfonos celulares, 322 tarjetas SIM de distintos operadores, cuatro módems con alta capacidad de conexión a internet, tres billeteras virtuales utilizadas para recibir y transferir dinero, además de dos motocicletas eléctricas.

Los capturados deberán responder por delitos como concierto para delinquir, extorsión, violación de datos personales, suplantación de sitios web para capturar información y hurto por medios informáticos.

Tanto los detenidos como los elementos incautados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, que continuarán con las investigaciones para determinar el alcance de la organización y la cantidad de víctimas afectadas por este esquema fraudulento.

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