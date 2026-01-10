Resumen: Horarios del Pico y Placa Regional en Bogotá para el lunes festivo 12 de enero de 2026. Restricciones de carga, reversibles y reporte de siniestralidad vial.

El Plan Retorno viene con lupa este puente de Reyes: van 145 muertos en las vías

Bogotá se prepara para recibir a más de un millón de vehículos este puente de Reyes, y las autoridades ya tienen listo el dispositivo para que el regreso no sea un dolor de cabeza.

El Plan Retorno Bogotá inicia con una cifra que pone los pelos de punta: según el Coronel de la Policía de Tránsito, en lo que va de la temporada se han registrado 145 personas fallecidas en siniestros viales y más de 480 lesionados, lo que ha encendido las alarmas en todos los corredores nacionales.

Para evitar que la tragedia empañe el descanso, este lunes festivo 12 de enero se aplicará el Pico y Placa Regional en las nueve entradas de la capital. De 12:00 m. a 4:00 p.m. solo podrán entrar los carros con placa terminada en PAR (0, 2, 4, 6, 8).

Luego, de 4:00 p.m. a 8:00 p.m., el turno será para las placas IMPARES (1, 3, 5, 7, 9). Si llega antes del mediodía o después de las 8 de la noche, podrá entrar sin restricción, pero recuerde que el trancón suele ser monumental.

La Policía de Tránsito intensificará los controles en 9 tramos priorizados, haciendo énfasis en pruebas de alcoholemia, exceso de velocidad y revisión mecánica a los buses de servicio público.

El Coronel advirtió que habrá lupa especial sobre los motociclistas, quienes son los usuarios más afectados en los accidentes. Además, se mantendrá la restricción de carga para vehículos de más de 3.4 toneladas desde las 10:00 a.m. hasta las 11:00 p.m. del lunes, con el fin de agilizar el flujo de los particulares.

Para ayudar a que el tráfico fluya, la Secretaría de Movilidad habilitará el reversible en la Carrera Séptima (de la calle 245 a la 183) y coordinará con Soacha la intermitencia semafórica en la Autopista Sur.

La recomendación de oro es planear el viaje con tiempo, revisar frenos y llantas antes de arrancar, y si el trayecto dura más de 5 horas, asegurar que haya un segundo conductor para evitar microsueños por fatiga. No deje que un afán de 10 minutos le cueste la vida o una multa de casi 600 mil pesos.

