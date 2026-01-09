¡De vuelta a casa! Madre perezosa y su cría regresan a la libertad tras ser rescatadas en Cundinamarca

Resumen: La CAR liberó una perezosa de dos dedos y su cría en un bosque húmedo tropical de Pacho, Cundinamarca, tras recibir atención médica por deshidratación y heridas. La acción garantiza su regreso seguro a la vida silvestre y resalta la importancia de proteger la fauna silvestre.

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), llevó a cabo la liberación de una perezosa de dos dedos (Choloepus hoffmanni) y su cría en un bosque húmedo tropical del municipio de Pacho, luego de un proceso de atención y recuperación que garantizó su regreso seguro a la vida silvestre.

Los animales fueron inicialmente encontrados en una vía pública que conduce a la zona rural del municipio de Villagómez y entregados a la CAR por la Policía de Carabineros de Pacho. Al momento del rescate, la madre presentaba una laceración en la parte frontal de la cabeza, mientras que ambos ejemplares mostraban signos de deshidratación.

Durante tres días, el equipo técnico de la CAR realizó una evaluación clínica de los animales, llevando a cabo la limpieza y desinfección de la herida de la madre, así como su hidratación y la de la cría mediante vía oral. Tras responder de manera positiva al tratamiento, se determinó que estaban en condiciones de ser liberados en un hábitat adecuado.

La liberación se realizó en un área con alta cobertura forestal del municipio de Pacho, caracterizada por su diversidad de especies vegetales nativas, lo que asegura un entorno óptimo para su alimentación y supervivencia.

La fauna silvestre es libre 1️⃣ En Pacho, liberamos una perezosa de dos dedos y su cría en un bosque húmedo tropical, tras su rescate y valoración veterinaria. Volvieron a su hábitat natural, donde cumplen su papel ecológico. pic.twitter.com/npTOir1fu2 — CAR Cundinamarca (@CAR_Cundi) January 8, 2026

“El retorno de esta perezosa y su cría es el resultado de la atención inmediata y del trabajo conjunto entre la comunidad, la Policía de Carabineros y la CAR. Nuestro objetivo principal es garantizar que los animales silvestres regresen a su hábitat en condiciones óptimas, recordando que la fauna no es mascota y su protección es responsabilidad de todos”, afirmó el director de la regional Rionegro de la CAR.

La corporación aprovechó para enfatizar la importancia de reportar cualquier hallazgo de animales silvestres en riesgo a las autoridades ambientales, evitando su manipulación, tenencia o traslado indebido. Este tipo de acciones hacen parte del compromiso de la CAR con la conservación de la biodiversidad y el manejo adecuado de los ecosistemas del territorio.