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    ¡Alerta por vandalismo! Denuncian plan para atacar el Metro de Bogotá antes de operar

    Las autoridades le ponen un ojo al Metro de Bogotá. Denuncian posibles planes para vandalizar vagones e infraestructura antes de su operación.

    Publicado por: Melissa Noreña

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    Foto: Metro de Bogotá
    ¡Alerta por vandalismo! Denuncian plan para atacar el Metro de Bogotá antes de operar

    Resumen: Concejal denuncia presunto plan para vandalizar el Metro de Bogotá. Alertan sobre grafitis y posibles ataques a la infraestructura.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El concejal de Bogotá, Juan David Quintero, lanzó una alerta sobre presuntas intenciones de vandalizar el sistema del Metro de Bogotá una vez inicie operaciones.

    La denuncia surge tras la difusión de un videopodcast en el que varios entrevistados, presuntamente encapuchados, aseguran que estarían planeando intervenir los vagones del metro y continuar con grafitis en la infraestructura férrea.

    Actualmente, ya se han evidenciado algunas columnas del sistema con pintadas en diferentes puntos de la ciudad.

    En uno de los fragmentos, uno de los participantes afirma que el inicio de operación del metro sería el momento clave para actuar. “Ahorita que llegue ese metro (…) el primero que le pegue va a ser la gallina de huevos de oro”, señala, haciendo referencia a un posible ataque simbólico contra el proyecto.

    Además, en el mismo contenido, los implicados aseguran haber participado en actos de vandalismo contra buses de TransMilenio y vagones del Tren de la Sabana. Incluso, reconocen que recientemente intervinieron un vehículo en circulación y que estarían planeando ingresar a patios del sistema para pintar más articulados.

    Lea también: ¡Bogotá colapsada por lluvias! Inundaciones, choques y caos total en las vías

    Estas declaraciones encendieron las alarmas en el Concejo de Bogotá, desde donde se advierte que este tipo de acciones no son hechos aislados, sino que reflejan un problema más profundo relacionado con la seguridad y la impunidad.

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    “Aquí no estamos quejándonos simplemente por un grafiti; estamos defendiendo una estrategia de sostenibilidad urbana y de apropiación del espacio público alrededor del Metro”, señaló Quintero.

    El cabildante hizo un llamado a las autoridades para reforzar las medidas de protección sobre la infraestructura del metro, considerado uno de los proyectos más importantes para la movilidad de la capital.

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