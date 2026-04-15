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Resumen: Lluvias en Bogotá generan inundaciones, accidentes y fuerte congestión vehicular este 15 de abril. Conozca las vías afectadas y recomendaciones.

¡Bogotá colapsada por lluvias! Inundaciones, choques y caos total en las vías

Una compleja jornada de movilidad enfrenta Bogotá en la mañana de este miércoles 15 de abril debido a las fuertes lluvias que han generado inundaciones, encharcamientos y múltiples accidentes de tránsito en distintos puntos de la ciudad.

Desde la madrugada, la Secretaría Distrital de Movilidad reportó emergencias viales que han ido escalando con el paso de las horas, afectando de manera significativa los tiempos de desplazamiento y provocando congestión en varias de las principales arterias.

Entre las afectaciones más recientes se encuentran espejos de agua en la avenida Caracas con calle 33 (sentido sur-norte), una inundación en la misma vía a la altura de la avenida Comuneros, en la localidad de Los Mártires, y encharcamientos en la Autopista Norte con calle 170, en Usaquén.

El panorama se agravó con varios siniestros viales. Uno de los más relevantes ocurrió en la calle 13 con carrera 50, en Puente Aranda, donde un tractocamión chocó con un vehículo particular.

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Además, en la avenida Ciudad de Cali con calle 22, en Fontibón, se reporta tránsito lento debido al alto nivel de agua.

En Tunjuelito, el desbordamiento en la avenida Boyacá con carrera 24 generó extensos represamientos, mientras que en Fontibón y Bosa se registraron incidentes con vehículos de carga que bloquearon importantes corredores.

A esto se suma un volcamiento de una camioneta de la Policía en la avenida Caracas con calle 76, en Chapinero, que provocó uno de los primeros grandes embotellamientos del día.

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El sistema TransMilenio también presenta afectaciones, especialmente en el interconector de la calle 80, donde se implementaron desvíos operacionales para mantener el servicio.

Las autoridades han emitido una alerta por lluvias continuas en localidades como Fontibón, Kennedy, Ciudad Bolívar, Teusaquillo, Rafael Uribe y Tunjuelito, recomendando a los conductores extremar precauciones por la baja visibilidad y el riesgo de derrapes.

Las autoridades mantienen monitoreo constante mientras avanzan las labores para mitigar las emergencias y recuperar la movilidad en la capital.

[08:40 a.m.] #GestiónDelTráfico | A quienes transitan sobre la autopista Norte al sur, se sugiere tomar como vía alterna la NQS, para evitar el paso por el tramo comprendido entre la calle 92 a la calle 85, donde se registra encharcamiento/inundación por lluvias. 🌊 https://t.co/lZuKrjVqi7 pic.twitter.com/YcpZigvqW8 — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) April 15, 2026

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