¡Plan Navidad en acción! Medellín refuerza seguridad y frena ventas irregulares en sus corredores turísticos

La Administración Distrital de desplegó un operativo especial del Plan Navidad en los principales corredores urbanos de la ciudad para frenar actividades irregulares y garantizar la seguridad en el espacio público durante la temporada de mayor afluencia turística. Más de 165 promotores y 10 camiones participaron en la intervención, que incluyó censos, regulación de vendedores informales y la incautación de elementos no autorizados.

Durante los operativos, las autoridades detectaron que algunas personas intentaban aprovechar la afluencia nocturna para instalar estructuras móviles, carretas y mercancías en horarios no permitidos, especialmente en zonas con alumbrados y alto flujo de visitantes. Estas acciones obstaculizaban el tránsito peatonal y generaban riesgos de seguridad al incluir la venta de productos no certificados y la manipulación de elementos prohibidos.

La intervención permitió desarticular puntos de aglomeración clandestina y trasladar los elementos incautados a centros de acopio definidos. Los equipos de control continuarán con recorridos sectorizados y móviles para evitar la instalación de nuevos puntos irregulares.

El subsecretario de Espacio Público, David Ramírez, resaltó la importancia de la operación: “Nuestro compromiso es garantizar que Medellín viva una Navidad segura, con espacios ordenados y libres de actividades que pongan en riesgo a residentes y visitantes. La autoridad está presente y actúa con claridad y determinación”.

Los operativos también documentaron casos de reincidencia en ocupación no autorizada, principalmente en la Avenida del Río, La Playa y Parques del Río. Esta información permitirá fortalecer los mecanismos de control y planificar futuras intervenciones, asegurando que los corredores turísticos se mantengan libres de prácticas irregulares.

En años anteriores, la presencia de puntos de venta clandestinos y transporte de mercancía irregular hacia zonas de alta afluencia había afectado tanto la seguridad como la experiencia de los visitantes. Con el fortalecimiento del Plan Navidad, las autoridades buscan prevenir estos riesgos y mantener un ambiente seguro y ordenado durante las festividades.

Las autoridades reiteran que la seguridad y el orden en los espacios públicos dependen del cumplimiento de la normativa por parte de todos. Respetar las reglas y actuar de manera responsable es clave para que residentes y visitantes disfruten de una Navidad segura en Medellín.