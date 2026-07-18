¿Va a viajar? Antioquia espera más de 523 mil vehículos este puente festivo

Resumen: Antioquia activó un Plan de movilidad para el puente festivo del 20 de julio. Se esperan más de 523.000 vehículos en las principales vías del departamento.

Antioquia activó un Plan de movilidad para atender el alto flujo vehicular previsto durante el puente festivo del 20 de julio, periodo en el que se espera la circulación de aproximadamente 523.000 vehículos por los seis principales corredores viales del departamento.

Las autoridades anunciaron operativos especiales de tránsito y una serie de medidas para garantizar la seguridad de los viajeros.

La Seccional de Tránsito y Transporte de Antioquia informó que dispondrá de un amplio dispositivo de seguridad conformado por personal distribuido en 21 cuadrantes viales. El objetivo es prevenir siniestros, atender eventualidades y acompañar a los conductores durante todo el fin de semana festivo.

Como parte del Plan de movilidad, la Gobernación de Antioquia reportó que mantiene 20 frentes de trabajo con maquinaria amarilla para atender emergencias y puntos críticos en diferentes corredores del Suroeste, Occidente, Oriente, Nordeste y Urabá.

Aunque las vías con mayor tránsito permanecen habilitadas, las autoridades recomendaron conducir con precaución debido a las intervenciones que continúan en algunos sectores.

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Entre las principales novedades se encuentra el cierre total de la vía Concordia–Betulia, en el kilómetro 10+100, por una falla geológica activa. Para este corredor fueron definidas rutas alternas por Salgar, El Socorro, La Usa, Caicedo y Urrao, dependiendo del destino de los usuarios.

Asimismo, continúa la restricción para vehículos con peso superior a las 17 toneladas sobre el puente Iglesias, donde únicamente pueden transitar automotores de las categorías I y II.

Los vehículos de carga pesada deberán utilizar el corredor Medellín–Bolombolo–Santa Fe de Antioquia–La Pintada.

Las autoridades también informaron que el Túnel de Oriente tendrá tránsito unidireccional en sentido Rionegro–Medellín entre las 5:00 p. m. y las 9:00 p. m. los días domingo 19 y lunes 20 de julio.

Además, el lunes se habilitará un reversible en la vía La Mansa–Primavera entre las 3:00 p. m. y las 6:00 p. m., mientras que la ciclovía de Las Palmas funcionará con reducción a un carril durante las jornadas de domingo y lunes, como parte del Plan de movilidad dispuesto para este puente festivo.

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