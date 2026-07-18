Resumen: La Policía golpeó a la estructura Carne Rancia en Salgar con un presunto integrante abatido, tres capturados y un adolescente aprehendido durante operativos.

¡Golpe a ‘Carne Rancia’! Un presunto integrante murió y cuatro más fueron judicializados en Salgar

La Policía Nacional, en coordinación con el Ejército Nacional, adelantó un operativo contra la estructura criminal ‘Carne Rancia’ en el municipio de Salgar, Antioquia, que dejó como resultado un presunto integrante abatido, tres personas capturadas en flagrancia y un adolescente aprehendido por su presunta participación en actividades relacionadas con el tráfico local de estupefacientes.

La intervención fue desarrollada mediante cinco diligencias de allanamiento y registro lideradas por la Unidad Básica de Investigación Criminal de Ciudad Bolívar y la Seccional de Inteligencia Policial.

Según las autoridades, durante el procedimiento murió alias ‘Caníbal’, quien presuntamente integraba la organización y desempeñaba funciones como expendedor de estupefacientes y punto de observación para alertar sobre la presencia de las autoridades.

De acuerdo con la versión oficial, el hombre habría disparado contra el personal del Ejército Nacional que apoyaba las diligencias judiciales, lo que originó una reacción de la Fuerza Pública durante el desarrollo del operativo.

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Entre los capturados figura alias ‘Crespo’, señalado por la Policía de coordinar la red de expendedores de la estructura ‘Carne Rancia’ y controlar la distribución local de sustancias estupefacientes.

También fueron capturados alias ‘Calabazín’ y alias ‘La Liendra’, mientras que el menor de edad aprehendido es investigado por su presunta vinculación con la comercialización de drogas.

Durante los allanamientos fueron incautados una subametralladora tipo Ingram, 47 cartuchos de diferentes calibres, dos teléfonos celulares, cerca de 250 dosis de estupefacientes entre clorhidrato de cocaína, base de coca y marihuana, además de una libreta con anotaciones contables y una gramera utilizada, presuntamente, para la dosificación de las sustancias.

La Policía Nacional señaló que este operativo representa una afectación a la estructura Carne Rancia, señalada de obtener rentas ilícitas mediante el tráfico local de estupefacientes y de estar relacionada con hechos de violencia que alteraban la seguridad y la convivencia en el municipio de Salgar.

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