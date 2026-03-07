Resumen: Medellín tendrá plan especial de movilidad durante las elecciones al Congreso del 8 de marzo con más de 150 agentes de tránsito.

Más de 150 agentes controlarán el tráfico en Medellín durante las elecciones

La ciudad tendrá un plan especial de movilidad durante la jornada de elecciones al Congreso que se realizará este domingo 8 de marzo. La medida fue anunciada por la Secretaría de Movilidad de Medellín con el objetivo de garantizar la seguridad vial y facilitar el desplazamiento de los ciudadanos hacia los puestos de votación.

El operativo contará con cerca de 150 agentes de tránsito que estarán encargados de apoyar la regulación vehicular, orientar el flujo de vehículos y acompañar la movilidad.

Según la Alcaldía de Medellín, la presencia institucional se concentrará en varios puntos estratégicos de la ciudad donde históricamente se registra alta afluencia de votantes. Entre estos lugares se encuentran el Estadio Atanasio Girardot, Plaza Mayor Medellín, La Alpujarra, la sede principal de la Registraduría Nacional del Estado Civil en las Torres de Bomboná, así como sectores como San Diego, la Loma de Robledo y el Colegio Calasanz.

Las autoridades indicaron que el objetivo es prevenir congestiones, mejorar la circulación vehicular y facilitar el acceso de los ciudadanos a los distintos puestos de votación.

Como parte de las medidas de prevención, durante el fin de semana electoral también se realizarán controles de embriaguez en diferentes puntos de la ciudad. Con estos operativos se busca evitar que conductores circulen bajo los efectos del alcohol y reducir el riesgo de siniestros viales.

Desde la Secretaría de Movilidad recomendaron a los ciudadanos planear sus recorridos con anticipación, salir con suficiente tiempo hacia los puestos de votación y priorizar el uso del transporte público para contribuir a disminuir la congestión en las vías.

Las autoridades también informaron que este domingo no habrá ciclovía en la ciudad con el fin de facilitar las labores operativas y de regulación durante la jornada electoral. Sin embargo, aclararon que no se tienen previstos cierres viales durante el día.

