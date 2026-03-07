Resumen: Tras una derrota por 0-2 ante Once Caldas este 6 de marzo en Palmaseca, Alberto Gamero presentó su renuncia irrevocable como técnico del Deportivo Cali, cerrando un ciclo de ocho meses cargado de inestabilidad deportiva. En la rueda de prensa post-partido, el samario reconoció que los resultados—con un balance de apenas el 37% de efectividad en 30 juegos—hicieron insostenible su continuidad, forzándolo a dar un paso al costado por iniciativa propia. Ahora, el club azucarero enfrenta la urgente tarea de encontrar un nuevo estratega que pueda rescatar el rumbo del equipo y calmar las aguas en una hinchada cada vez más impaciente por la situación en la tabla del descenso.

Gamero dejó al Deportivo Cali: perdió, tuvo dignidad y se fue, ¿Se irá otro DT en Colombia este fin de semana?

La crisis de resultados en el Deportivo Cali tocó fondo este viernes 6 de marzo, cuando el entrenador Alberto Gamero presentó su renuncia irrevocable al cargo tras la derrota 0-2 frente al Once Caldas en el estadio de Palmaseca, en el marco de la Liga BetPlay 2026-I.

Un adiós anunciado en rueda de prensa

La noticia, que venía gestándose tras semanas de presión por parte de la afición y resultados que no favorecían al equipo, se confirmó en la conferencia de prensa posterior al compromiso. Visiblemente afectado pero sereno, el estratega samario tomó la palabra antes de responder a los cuestionamientos de la prensa para informar su decisión.

“Venir a responder preguntas hoy no me queda bien. Vengo a comentarles que hasta hoy soy el director técnico del Deportivo Cali. (…) Cuando las cosas no andan bien en todos los caminos de la vida, hay que mirar y hay que dar un paso al costado”, declaró Gamero ante los medios presentes.

❌¡ALBERTO GAMERO NO ES MÁS DT DEL DEPORTIVO CALI! Luego de la derrota 0-2 ante Once Caldas, el director técnico anunció en rueda de prensa que dará un paso al costado ️#ElVbarCaracol Siempre en vivo, todos los días pic.twitter.com/Iu0vfMOt98 — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) March 7, 2026

El técnico, quien llegó a la institución hace ocho meses, enfatizó que la decisión fue tomada por iniciativa propia, argumentando que no veía un “buen aroma” para continuar con el proyecto deportivo. Agradeció a la junta directiva y a los jugadores por la disposición mostrada durante su gestión, rescatando que, a pesar de los números, el grupo humano siempre trabajó con compromiso.

Balance de la etapa agridulce de Gamero

El ciclo de Gamero al frente del cuadro verdiblanco se cierra con un balance estadístico que refleja la irregularidad del proceso. En los 30 partidos oficiales que dirigió al equipo, el entrenador acumuló:

Victorias: 8

Empates: 9

Derrotas: 13

Rendimiento: 37%

La derrota contra el Once Caldas, equipo que supo aprovechar las falencias defensivas del Cali, fue el detonante definitivo para un proceso que nunca logró consolidarse entre los puestos de clasificación ni despegarse de la parte baja de la tabla del descenso.

¿Qué sigue para el Deportivo Cali?

Con la salida de Gamero, la institución azucarera queda ahora bajo la urgencia de definir un cuerpo técnico interino o definitivo que asuma las riendas del club para el resto del semestre. La prioridad de la junta directiva será reencauzar el rumbo de un equipo que, pese a contar con nómina competitiva, no ha logrado encontrar los resultados esperados por su histórica hinchada.

Por el momento, el club no ha emitido un comunicado sobre quién será el encargado de dirigir la próxima sesión de entrenamiento, dejando a la afición a la expectativa de quién será el próximo estratega en intentar devolverle la competitividad al Cali.