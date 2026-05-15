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    Preparan un plan ante el riesgo de incendios tras la disminución de lluvias en Medellín

    Temporada de menos lluvias ya empieza a preocupar en Medellín. Autoridades activaron medidas por posibles incendios forestales.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Preparan un plan ante el riesgo de incendios tras la disminución de lluvias en Medellín

    Resumen: Medellín activó un plan de contingencia ante la llegada de la temporada de menos lluvias y el riesgo de incendios.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La Alcaldía de Medellín comenzó la preparación de un plan de contingencia ante la llegada de la temporada de menos lluvias, un periodo que podría aumentar el riesgo de incendios forestales y otras emergencias asociadas a las altas temperaturas en diferentes zonas de la ciudad.

    La estrategia es liderada por el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) y el Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín, luego de las alertas emitidas por el Ideam y el Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (Siata). Según los pronósticos, la transición hacia la temporada de menos lluvias comenzaría a mediados de junio en la región Andina.

    Las autoridades explicaron que, aunque las precipitaciones disminuirán gradualmente en el Valle de Aburrá, esto no significa que desaparezcan completamente. Sin embargo, las condiciones secas y los días soleados podrían favorecer la propagación de incendios forestales, especialmente en áreas boscosas y de cobertura vegetal.

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    De acuerdo con el balance entregado por la alcaldía, en lo corrido de 2026 ya se han atendido más de 2.632 emergencias en Medellín.

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    Entre los casos reportados aparecen 81 deslizamientos, 453 incidentes relacionados con árboles, 74 inundaciones y 26 incendios forestales.

    Además, el Siata indicó que las temperaturas se han mantenido cercanas o ligeramente por encima de los promedios históricos, especialmente durante las noches y madrugadas, situación que también es monitoreada por las autoridades ambientales y de gestión del riesgo.

    Frente a este panorama de menos lluvias, la alcaldía reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier señal de humo o fuego en zonas verdes a través de la línea de emergencias 123, con el fin de evitar afectaciones mayores y responder de manera oportuna ante cualquier incidente.

    Preparan un plan ante el riesgo de incendios tras la disminución de lluvias en Medellín

    Foto de cortesía.

    Preparan un plan ante el riesgo de incendios tras la disminución de lluvias en Medellín

    Foto de cortesía.

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