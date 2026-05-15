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    Colombia superó el millón de personas capacitadas en formación digital

    La formación digital superó el millón de personas capacitadas. Inteligencia artificial, programación y ciberseguridad hacen parte de las áreas más estudiadas.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Colombia superó el millón de personas capacitadas en formación digital
    Foto de cortesía.
    Colombia superó el millón de personas capacitadas en formación digital

    Resumen: Colombia alcanzó más de un millón de personas capacitadas en formación digital y habilidades tecnológicas.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Colombia superó la meta nacional de formación digital tras alcanzar más de un millón de personas capacitadas en habilidades tecnológicas, según el más reciente balance entregado por el Ministerio TIC.

    La cifra oficial indica que 1.020.181 ciudadanos participaron en procesos de aprendizaje enfocados en áreas clave para el mercado laboral actual.

    La meta establecida en el Plan Nacional de Desarrollo era formar a un millón de colombianos antes de finalizar el actual periodo de gobierno. Para lograrlo, se impulsaron programas como Talento Tech, SenaTIC, AvanzaTEC y Colombia Programa, enfocados en competencias relacionadas con inteligencia artificial, ciberseguridad, programación y análisis de datos.

    Desde el Ministerio TIC señalaron que la estrategia de formación digital también estuvo acompañada por iniciativas para ampliar el acceso a Internet y fortalecer la infraestructura tecnológica en instituciones educativas.

    Entre 2022 y mayo de 2026 se entregaron 156.546 computadores en diferentes regiones del país y se avanzó en la conexión de 19.544 escuelas rurales.

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    Las autoridades destacaron que estas acciones buscan cerrar brechas tecnológicas y ampliar las oportunidades laborales y educativas, especialmente en zonas apartadas donde históricamente el acceso digital había sido limitado.

    Además de la formación digital, el informe reveló que cerca de 11.000 profesionales recibieron capacitación en tecnologías emergentes y que millones de personas participaron en campañas sobre uso responsable de herramientas tecnológicas a través de la estrategia CiberPaz.

    Entre otros avances, el Ministerio TIC confirmó la apertura de la primera Facultad de Inteligencia Artificial de América Latina en Manizales y el desarrollo de nuevos proyectos académicos en Zipaquirá y Usme, enfocados en fortalecer las capacidades tecnológicas y educativas en el país.

    Colombia superó el millón de personas capacitadas en formación digital

    Foto de cortesía.

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