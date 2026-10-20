Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Los nuevos jardines infantiles de Medellín recibirán 451 juegos y elementos del Festival Buen Comienzo. En total, 5.142 objetos del evento tendrán un segundo uso.

¡No se botó nada! Los juegos del Festival Buen Comienzo llegarán a los nuevos jardines infantiles de Medellín

Los juegos y elementos que hicieron parte del Festival Buen Comienzo: Un Viaje al Universo tendrán una segunda vida. La Alcaldía de Medellín anunció que 451 de esos objetos serán entregados a los ocho nuevos jardines infantiles que se construyen en la ciudad, donde se ofrecerán 1.925 cupos para la primera infancia.

La iniciativa la lideran Buen Comienzo y el Despacho de la Primera Dama, que trabajan en la distribución de estos recursos para mejorar la dotación de los jardines y apoyar sus estrategias pedagógicas.

Los ocho jardines en construcción superan la meta de seis trazada en el Plan de Desarrollo. Con la llegada de estos 451 elementos pedagógicos, sus espacios contarán con herramientas pensadas para el juego, la exploración y las experiencias significativas, fundamentales en el desarrollo de los niños y niñas.

En el caso de los nuevos jardines infantiles, esta dotación permitirá aprovechar materiales que ya existen, en lugar de que queden sin uso después del festival.

Más de 5 mil objetos tendrán un nuevo uso

En total, el Festival Buen Comienzo 2026 dejó 5.142 objetos que serán reutilizados. Además de los nuevos jardines, estos elementos llegarán a jardines y centros infantiles de Buen Comienzo que ya están en funcionamiento, así como a distintos programas y proyectos de la unidad.

La directora de Buen Comienzo, Clara Vélez, explicó que los materiales se distribuirán en diferentes sedes para fortalecer programas como la modalidad familiar, Nutrir para Sanar, Sanar para Crecer, Buen Comienzo Sin Barreras y la movilización social.

«Así, más niñas, niños y familias disfrutarán los juegos y herramientas que imaginaron», afirmó la funcionaria.

Vélez agregó que con esta estrategia la Alcaldía, junto con el Despacho de la Primera Dama, cuida los recursos públicos y extiende la vida útil de los materiales.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Lea también: Laura Bozzo, «delicada, pero estable» en el Hospital General de México: lo que se sabe de su salud

Según la directora, la iniciativa también contribuye al cuidado del medio ambiente, porque reduce el desperdicio y garantiza un uso creativo de los objetos que se crearon para el festival.

De esta manera, los juegos que niños y familias disfrutaron durante el evento no se quedarán guardados, sino que seguirán sirviendo en los espacios donde los más pequeños aprenden y juegan a diario.

La entrega de estos elementos se suma a la ampliación de la infraestructura de Buen Comienzo. Con sus nuevas sedes, el programa ofrecerá 1.925 cupos para la atención de la primera infancia en Medellín.

Por ahora, la Alcaldía no ha precisado en qué barrios estarán ubicados los nuevos jardines infantiles ni cuándo estarán listos para recibir a los niños.

Más noticias de Medellín