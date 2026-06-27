Resumen: Antioquia desplegó un plan especial de movilidad y seguridad para el puente festivo, con controles en carreteras, medidas de retorno y recomendaciones para los viajeros.

¡Ojo si va a viajar! Así será el operativo especial en las vías de Antioquia este puente festivo

Antes del inicio del puente festivo de San Pedro y San Pablo, las autoridades de Antioquia anunciaron el despliegue de un amplio dispositivo de seguridad y movilidad para garantizar el tránsito seguro por las principales carreteras del departamento.

La Policía Nacional informó que dispuso personal de la Seccional de Tránsito y Transporte en 21 Áreas de Prevención, donde los uniformados realizarán controles, acompañamiento y campañas pedagógicas dirigidas a conductores de vehículos particulares, motociclistas y transportadores.

El mayor Eduar Mejía, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía en Antioquia, hizo un llamado a los viajeros para que revisen las condiciones técnico-mecánicas de sus vehículos antes de salir a carretera, respeten los límites de velocidad, utilicen siempre el cinturón de seguridad y hagan uso de los elementos de protección personal, especialmente en el caso de los motociclistas.

En materia de infraestructura, la Gobernación de Antioquia reportó que la mayoría de las vías del departamento se encuentran habilitadas.

Sin embargo, recordó que continúa el cierre total de la carretera que comunica a los municipios de Concordia y Betulia, en el Suroeste antioqueño, debido a trabajos que se adelantan desde hace varias semanas.

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Asimismo, las autoridades mantienen maquinaria amarilla operando en 22 frentes viales para atender emergencias ocasionadas por caída de material, pérdidas de banca y otras afectaciones derivadas de las lluvias, con el objetivo de garantizar el paso seguro de los usuarios.

El Túnel de Oriente operará con tránsito unidireccional entre Rionegro y Medellín este domingo 28 y lunes 29 de junio, desde las 5:00 de la tarde hasta las 9:00 de la noche.

Con este operativo, las autoridades buscan reducir la accidentalidad y garantizar un desplazamiento seguro para los miles de viajeros que recorrerán las carreteras antioqueñas durante el puente festivo.

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