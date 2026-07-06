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Resumen: La Patria Milagro asumirá la salud como una prioridad nacional. Colombia necesita orden, medicamentos, atención oportuna y un sistema que vuelva a poner en el centro la vida de los ciudadanos

Abelardo De La Espriella anuncia plan urgente para sacar la salud de cuidados intensivos

El presidente electo de la República de Colombia Abelardo De La Espriella advirtió que el sistema de salud colombiano será recibido en estado crítico, con millones de ciudadanos afectados por la falta de medicamentos, demoras en tratamientos, procedimientos represados y un deterioro financiero que amenaza la vida de los pacientes.

El mandatario señaló que la crisis generada por el Gobierno Petro dejó al sistema en cuidados intensivos: deudas crecientes con las EPS, usuarios sin atención completa y familias enteras obligadas a luchar por servicios que el Estado debía garantizar.

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Ante esta situación, impartió instrucciones al equipo de empalme en salud para preparar las denuncias penales correspondientes contra los responsables y, al mismo tiempo, avanzar en el plan de choque que será implementado durante los primeros 90 días de Gobierno.

La Patria Milagro asumirá la salud como una prioridad nacional. Colombia necesita orden, medicamentos, atención oportuna y un sistema que vuelva a poner en el centro la vida de los ciudadanos.

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