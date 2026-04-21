Plan de eutanasia de hipopótamos continúa vigente pese a críticas y tutelas

Resumen: El plan de eutanasia de hipopótamos en Colombia sigue vigente pese a tutela en Antioquia. Ministerio de Ambiente aclara que no hay orden judicial de suspensión.

La eutanasia de hipopótamos en Colombia continúa en firme, según confirmó el Ministerio de Ambiente, pese a las acciones judiciales que buscan frenar esta medida en el país.

La entidad aclaró que, hasta el momento, no existe una orden de un juez que suspenda el plan para controlar esta especie invasora.

El pronunciamiento se da luego de que fuera admitida una tutela en Antioquia, mediante la cual se solicita detener de manera inmediata cualquier intervención que implique el sacrificio de estos animales. Sin embargo, desde la cartera ambiental señalaron que este recurso aún se encuentra en trámite y no representa una decisión definitiva.

De acuerdo con el Ministerio, la eutanasia de hipopótamos hace parte de una estrategia de manejo que sigue vigente mientras no exista un fallo judicial que indique lo contrario.

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Asimismo, enfatizó que el proceso legal debe surtir todas sus etapas, incluyendo la evaluación de pruebas y argumentos antes de que se adopte una determinación de fondo.

El debate ha tomado fuerza en diferentes sectores, ya que el recurso judicial plantea que se prioricen alternativas no letales como la esterilización o el traslado de los ejemplares. Además, se argumenta la necesidad de considerar criterios éticos en el manejo de estos animales, cuya población ha crecido de manera significativa en el Magdalena Medio.

Por su parte, las autoridades ambientales reiteraron que la sola presentación de una tutela no implica la suspensión automática de políticas públicas.

En ese sentido, indicaron que cualquier medida provisional debe estar debidamente sustentada, lo cual, según señalaron, no se ha configurado hasta ahora en este caso.

La discusión sobre el control de los hipopótamos continúa generando posiciones encontradas entre quienes consideran urgente su manejo por el impacto en los ecosistemas y quienes defienden la implementación de métodos alternativos.

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